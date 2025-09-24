 حملات مكثفة لإعادة الانضباط للشوارع بمراكز محافظة الشرقية

قام شعبان أبو الفتوح، رئيس مركز الزقازيق، بمتابعة أعمال حملات رفع الإشغالات والتعديات من الطرق الرئيسية ومداخل المدينة، حيث تم رفع كافة المعوقات التي تعطل حركة السير، موجهًا محمد مصطفى نائب رئيس المركز بضرورة استمرار الحملات بصفة دورية للحفاظ على السيولة المرورية والمظهر الحضاري.

إزالة 22 حالة إشغال بصان الحجر

.فيما وجه عمرو مصطفى، رئيس مدينة صان الحجر قسم الإشغالات بشن حملة موسعة أسفرت عن إزالة ٢٢ حالة إشغال من الأرصفة والطرق العامة، بما أعاد الانضباط المروري للمدينة وحقق سيولة في حركة المواطنين.

عدم التهاون مع المخالفين

وأكد المحاسب السيد عبدالرازق مصطفى، رئيس مركزابوكبير، استمرار الحملات اليومية للتصدي لمظاهر الفوضى والعشوائية، مشددًا على عدم التهاون مع المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، مع إلزام أصحاب المحال التجارية بالإماكن المسموحة لعرض بضائعهم.

حفظ انضباط شوارع بلبيس

كما تابع اللواء أ.ح أحمد شاكر، رئيس مركزبلبيس، حملة مسائية مكثفة شملت الشوارع الرئيسية والفرعية وطريق عبد المنعم رياض، حيث تم رفع الإشغالات والتعديات كافة حفاظًا على الانضباط بالشارع وتحقيق الانسياب المروري.

رئيس حى اول الزقازيق

قاد أحمد ضاحي، رئيس حي أول الزقازيق، بمشاركة نوابه، وشرطة المرافق بحملة مكبرة لرفع كافة الإشغالات والمخالفات من الشوارع والميادين،شملت شارع البوسطه وميدان المحطة وشارع فاروق مع استمرار العمل على مدار الساعة، والتنبيه على أصحاب المحلات بعدم استغلال الأرصفة أو عرقلة حركة المواطنين.

تحقيق السيولة المرورية

أكد محافظ الشرقية استمرار تلك الحملات الميدانية صباحًا ومساءا بجميع المراكز والمدن، للقضاء على كافة المظاهر العشوائية، بما يعكس الوجه الحضاري للمحافظة ويحقق السيولة المرورية والانضباط بالشوارع والميادين



المحافظ يامر بضرورة المتابعة الميد انية المستمرة

وذلك كله تنفيذًا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني،محافظ الشرقية، لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة ورفع جميع أشكال الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام وفتح المحاور المرورية أمام حركة المواطنين والسيارات

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.