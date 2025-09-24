جامعة الزقازيق توفر سيارة كهربائية لدعم طلابها من ذوي الهمم

تسلمت جامعة الزقازيق محافظة الشرقية سيارة "جولف" كهربائية مقدمة كإسهام مجتمعي من الدكتور وديد وليم، أستاذ الإنشاءات بكلية الهندسة، وآخرين، دعمًا لمنظومة الخدمات الموجهة لطلاب الجامعة من ذوي الهمم.

جامعة الزقازيق تترجم التزامها تجاه الطلاب ذوي الإعاقة بمبادرة نوعية داخل الحرم الجامعي

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، وبحضور وإشراف الدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومستشار رئيس الجامعة لشئون ذوي الهمم.

رئيس الجامعة: تسلم السيارة يمثل إضافة مهمة تسهم في تحسين حركة وتنقل الطلاب من ذوي الإعاقة

وأكد رئيس الجامعة أن تسلم السيارة يمثل إضافة مهمة تسهم في تحسين حركة وتنقل الطلاب من ذوي الإعاقة داخل الحرم الجامعي، بما يضمن دمجهم الكامل في العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن الجامعة تولي هذا الملف اهتمامًا استثنائيًا ضمن خطتها الشاملة لتوفير بيئة تعليمية دامجة.

الجامعة تسعى لتوسيع شراكاتها مع المؤسسات والأفراد لدعم طلابها

من جانبه، ثمّن الدكتور إيهاب الببلاوي المبادرة الكريمة، موضحًا أن الجامعة تسعى لتوسيع شراكاتها مع المؤسسات والأفراد لدعم طلابها، مشيرًا إلى أن الخطة المقبلة تتضمن تعزيز وسائل الإتاحة والخدمات بما يتماشى مع المعايير الدولية.

