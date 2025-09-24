الأربعاء 24 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

جامعة الزقازيق توفر سيارة كهربائية لدعم طلابها من ذوي الهمم

جامعة الزقازيق تتسلم
جامعة الزقازيق تتسلم سيارة جولف، فيتو

تسلمت جامعة الزقازيق محافظة الشرقية سيارة "جولف" كهربائية مقدمة كإسهام مجتمعي من الدكتور وديد وليم، أستاذ الإنشاءات بكلية الهندسة، وآخرين، دعمًا لمنظومة الخدمات الموجهة لطلاب الجامعة من ذوي الهمم.

جامعة الزقازيق ترتدي ثوبًا جديدًا مع انطلاق العام الجامعي 2025 – 2026 (صور)

جامعة الزقازيق تترجم التزامها تجاه الطلاب ذوي الإعاقة بمبادرة نوعية داخل الحرم الجامعي

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، وبحضور وإشراف الدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومستشار رئيس الجامعة لشئون ذوي الهمم.

 

رئيس الجامعة: تسلم السيارة يمثل إضافة مهمة تسهم في تحسين حركة وتنقل الطلاب من ذوي الإعاقة

وأكد رئيس الجامعة أن تسلم السيارة يمثل إضافة مهمة تسهم في تحسين حركة وتنقل الطلاب من ذوي الإعاقة داخل الحرم الجامعي، بما يضمن دمجهم الكامل في العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن الجامعة تولي هذا الملف اهتمامًا استثنائيًا ضمن خطتها الشاملة لتوفير بيئة تعليمية دامجة.

 

 

الجامعة تسعى لتوسيع شراكاتها مع المؤسسات والأفراد لدعم طلابها

من جانبه، ثمّن الدكتور إيهاب الببلاوي المبادرة الكريمة، موضحًا أن الجامعة تسعى لتوسيع شراكاتها مع المؤسسات والأفراد لدعم طلابها، مشيرًا إلى أن الخطة المقبلة تتضمن تعزيز وسائل الإتاحة والخدمات بما يتماشى مع المعايير الدولية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيارة كهربائية لذوي الاحتياجات الخاصة بالشرقية ذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة الزقازيق طلاب جامعة الزقازيق جامعة الزقازيق العام الدراسي الجديد

مواد متعلقة

صحة الشرقية: تكليف مدير جديد لمستشفى القرين المركزي

جودة عبد الخالق: الطريق الذي يسير فيه صندوق النقد الدولي يشبه “طريق زحل”

باكستان تطالب بإجراءات ضد التهديدات الإرهابية بأفغانستان

لغز الغياب، الجزيري يستفسر من فيريرا عن السبب

انخفاض أسعار الفراخ البلدي واستقرار البيضاء اليوم الأربعاء في أسواق الفيوم

عبد اللطيف منيع عضوا بلجنة اللاعبين في الاتحاد الدولي للمصارعة

المشدد 10 سنوات لعاطل قتل زوجته في عين شمس

محافظ الإسماعيلية يقبل رأس طالب ويكافئه لطلاقة لسانه وحفظه آيات من القرآن الكريم (فيديو)

الأكثر قراءة

مياه النيل ترتفع بشكل كبير، وباحث بالشأن الأفريقي يكشف سر تحذيرات السودان

تراجع طفيف في سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء (تحديث لحظي)

"معندوش شقة ولا عربية"، سخرية أم وابنتها من العريس تثير الغضب، والنشطاء: تصرف غير لائق

قرار قضائي جديد بشأن المتهم بالاعتداء على الطفل ياسين

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الخميس

يضم 20 ألف جندي من بلاده، الرئيس الكولومبي يدعو لتشكيل جيش دولي لتحرير فلسطين

بعد انقلاب بيرس مورجان على إسرائيل، ساويرس يكشف السر

اعتقال 24 مسئولا في قرغيزستان خلال اجتماع أمني رفيع المستوى (صور)

خدمات

المزيد

انخفاض الروص والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

انخفاض أسعار الفراخ البلدي واستقرار البيضاء اليوم الأربعاء في أسواق الفيوم

البيض على خطى الذهب، سعر الكرتونة يقفز جنيهين ببورصة الدواجن اليوم

أسعار السكر اليوم الأربعاء 24-9-2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

أهلي جدة يقترب من 8 أضعاف بيراميدز.. فارق القيمة السوقية بين لاعبي الفريقين (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل الطين فى المنام وعلاقته بقرب حدوث تغير إيجابي

ما حكم صلاة ركعتين سنة بعد الوضوء؟ دار الإفتاء تُجيب

من قصص القرآن الكريم، سر شجاعة السحرة في مواجهة تهديدات فرعون

المزيد
الجريدة الرسمية
ads