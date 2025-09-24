الأربعاء 24 سبتمبر 2025
عبد اللطيف منيع عضوا بلجنة اللاعبين في الاتحاد الدولي للمصارعة

عبد اللطيف منيع،
عبد اللطيف منيع، فيتو

المصارعة، وقع اختيار مسئولو الاتحاد الدولي للمصارعة، على لاعب المنتخب الوطني عبد اللطيف منيع، للانضمام لتشكيل لجنة اللاعبين بالاتحاد الدولي.

ويعد عبد اللطيف منيع واحدا من اللاعبين المميزين على المستوى الدولي والقاري، وحصد مؤخرا برونزية بطولة العالم، كما شارك ضمن قوام المنتخب الوطني بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

عبد اللطيف منيع بطل أسطوري

ونجح عبد اللطيف منيع لاعب المنتخب الوطني للمصارعة، في كتابه اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ المصارعة الأفريقية، بعد رفع رصيده إلى 19 ميدالية ذهبية في مختلف البطولات الأفريقية للكبار والشباب.

وبدأت رحلة عبد اللطيف منيع مع الذهب الأفريقي في البطولة الأفريقية للشباب 2014، لتنطلق رحلة عنوانها التميز والتألق في مختلف المناسبات الأفريقية حتى وصل إلى لقبه الـ19.

وحسم عبد اللطيف منيع خلال رحلته عدد كبير من الميداليات والألقاب في بطولات العالم والبطولات الأفريقية ودورات الألعاب الأفريقية أيضا على مستوى جميع المراحل العمرية.

أولمبياد باريس 2024

وكان عبد اللطيف منيع قريبا من حصد ميدالية في أولمبياد باريس 2024، قبل خسارته في اللحظات الأخيرة أمام بطل الصين، بعد أن كان قريبا من الفوز بشكل كبير.

