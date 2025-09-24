عبد اللطيف منيع عضوا بلجنة اللاعبين في الاتحاد الدولي للمصارعة

المصارعة، وقع اختيار مسئولو الاتحاد الدولي للمصارعة، على لاعب المنتخب الوطني عبد اللطيف منيع، للانضمام لتشكيل لجنة اللاعبين بالاتحاد الدولي.

ويعد عبد اللطيف منيع واحدا من اللاعبين المميزين على المستوى الدولي والقاري، وحصد مؤخرا برونزية بطولة العالم، كما شارك ضمن قوام المنتخب الوطني بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

عبد اللطيف منيع بطل أسطوري

ونجح عبد اللطيف منيع لاعب المنتخب الوطني للمصارعة، في كتابه اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ المصارعة الأفريقية، بعد رفع رصيده إلى 19 ميدالية ذهبية في مختلف البطولات الأفريقية للكبار والشباب.

وبدأت رحلة عبد اللطيف منيع مع الذهب الأفريقي في البطولة الأفريقية للشباب 2014، لتنطلق رحلة عنوانها التميز والتألق في مختلف المناسبات الأفريقية حتى وصل إلى لقبه الـ19.

وحسم عبد اللطيف منيع خلال رحلته عدد كبير من الميداليات والألقاب في بطولات العالم والبطولات الأفريقية ودورات الألعاب الأفريقية أيضا على مستوى جميع المراحل العمرية.

أولمبياد باريس 2024

وكان عبد اللطيف منيع قريبا من حصد ميدالية في أولمبياد باريس 2024، قبل خسارته في اللحظات الأخيرة أمام بطل الصين، بعد أن كان قريبا من الفوز بشكل كبير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.