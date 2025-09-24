الأربعاء 24 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

المشدد 10 سنوات لعاطل قتل زوجته في عين شمس

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة قتل زوجته عمدا ضربا بعصا خشبية بدائرة قسم شرطة عين شمس.

وكانت مباحث قسم شرطة عين شمس تلقت بلاغا من الأهالي يفيدون باكتشافهم وفاة سيدة داخل منزل الزوجية بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ. 

وبإجراء التحريات تبين أن زوج المجني عليها وراء ارتكاب الواقعة بسبب هجرها له باستمرار وتفكيرها في طلب الطلاق وهو الأمر الذي رفضه المتهم واتهمها بأنها على علاقة برجل آخر ومن أجل ذلك تريد الانفصال عنه.

وأضافت التحريات أن يوم الواقعة نشبت مشادة بينه وبين المجني عليها تطورت إلى مشاجرة أقدم خلالها على التعدي بالضرب المبرح على زوجته بعصا خشبية "شومة" على رأسها فأسقطها غارقة في دمائها.

وعقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة عين شمس في ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنايات شمال القاهرة قسم شرطة عين شمس النيابة العامة

مواد متعلقة

اعترافات اللحظات الأخيرة، المتهم بقتل وإصابة ابنتيه بالإسكندرية يشرح جريمته

تجديد حبس عاطل متهم بقتل جاره في الأميرية

الأكثر قراءة

مياه النيل ترتفع بشكل كبير، وباحث بالشأن الأفريقي يكشف سر تحذيرات السودان

تراجع طفيف في سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء (تحديث لحظي)

"معندوش شقة ولا عربية"، سخرية أم وابنتها من العريس تثير الغضب، والنشطاء: تصرف غير لائق

قرار قضائي جديد بشأن المتهم بالاعتداء على الطفل ياسين

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الخميس

يضم 20 ألف جندي من بلاده، الرئيس الكولومبي يدعو لتشكيل جيش دولي لتحرير فلسطين

بعد انقلاب بيرس مورجان على إسرائيل، ساويرس يكشف السر

اعتقال 24 مسئولا في قرغيزستان خلال اجتماع أمني رفيع المستوى (صور)

خدمات

المزيد

انخفاض الروص والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

انخفاض أسعار الفراخ البلدي واستقرار البيضاء اليوم الأربعاء في أسواق الفيوم

البيض على خطى الذهب، سعر الكرتونة يقفز جنيهين ببورصة الدواجن اليوم

أسعار السكر اليوم الأربعاء 24-9-2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

أهلي جدة يقترب من 8 أضعاف بيراميدز.. فارق القيمة السوقية بين لاعبي الفريقين (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل الطين فى المنام وعلاقته بقرب حدوث تغير إيجابي

ما حكم صلاة ركعتين سنة بعد الوضوء؟ دار الإفتاء تُجيب

من قصص القرآن الكريم، سر شجاعة السحرة في مواجهة تهديدات فرعون

المزيد
الجريدة الرسمية
ads