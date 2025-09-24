المشدد 10 سنوات لعاطل قتل زوجته في عين شمس

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة قتل زوجته عمدا ضربا بعصا خشبية بدائرة قسم شرطة عين شمس.

وكانت مباحث قسم شرطة عين شمس تلقت بلاغا من الأهالي يفيدون باكتشافهم وفاة سيدة داخل منزل الزوجية بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.

وبإجراء التحريات تبين أن زوج المجني عليها وراء ارتكاب الواقعة بسبب هجرها له باستمرار وتفكيرها في طلب الطلاق وهو الأمر الذي رفضه المتهم واتهمها بأنها على علاقة برجل آخر ومن أجل ذلك تريد الانفصال عنه.

وأضافت التحريات أن يوم الواقعة نشبت مشادة بينه وبين المجني عليها تطورت إلى مشاجرة أقدم خلالها على التعدي بالضرب المبرح على زوجته بعصا خشبية "شومة" على رأسها فأسقطها غارقة في دمائها.

وعقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة عين شمس في ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

