الأربعاء 24 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

جودة عبد الخالق: الطريق الذي يسير فيه صندوق النقد الدولي يشبه “طريق زحل”

جودة عبد الخالق،
جودة عبد الخالق، فيتو

قال الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التموين الأسبق وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة: إن الحديث عن الدين العام والأرقام المعلنة يقتضي أن نعرف أن هناك خطأ كبيرا في تصميم السياسة الاقتصادية الحالية، الطريق الذي يسير فيه صندوق النقد الدولى يشبه "طريق زحل"، وليس بالضرورة أن نصدقه، في عام 2016، تمت التوصية بتخفيض سعر الصرف والتعويم، مما أدى إلى فقدان الجنيه المصرى 100% من قيمته، وبصفتي اقتصاديًا قدمت عرضًا بديلًا يتمحور حول النظر إلى الموارد المحلية، تحديد الأولويات، وتقليل الواردات بنسبة 20% فقط.


مواجهة أزمات السيولة الدولارية

وأكد في تصريح لـ"فيتو"، أنه بالنسبة لتحديد الأولويات الاقتصادية، يتعين مواجهة أزمات السيولة الدولارية، وهذه ليست مجرد ردود فعل عابرة بل قرارات سياسية يجب أن تُتخذ بحسم، على سبيل المثال، رفع أسعار الأدوية خط أحمر لأنه يتعلق بصحة المواطنين وأمن المجتمع، كما أن من حق الدولة كونها جزءًا من منظمة التجارة العالمية أن تتخذ الإجراءات المناسبة لحماية مصالحها، بدلًا من التعويم، كان يمكن للحكومة ضبط الواردات للحصول على المساعدات اللازمة.

جهات غير حكومية تقترض نيابة عن الحكومة

وواصل الدكتور جودة عبد الخالق حديثه، قائلا: أما بالنسبة للديون، فنحن مضطرون للاعتماد على بيانات الحكومة لأنها المصدر الوحيد المتاح، رغم التحفظ على بعض المعلومات، ولكن يجب أن نأخذ في الحسبان أن هناك جهات غير حكومية تقترض نيابة عن الحكومة، مما يضع عبئًا إضافيًا على الدين العام، في النهاية، الدين العام يشكل مصدر خطر كبير على الاقتصاد، حيث يتم الاقتراض من الفقراء لتمويل إنفاق الأثرياء.

الدين العام أحد أكبر العوائق أمام التنمية

وتابع: جزء كبير من  الدين الداخلي يتكون من أموال التأمينات وصناديق توفير البريد، ما يعنى أن هذا الدين ليس فقط عبئًا ماليًا ولكنه يؤثر بشكل مباشر على الطبقات الاجتماعية الأضعف. وبالتالي، يُعد الدين العام أحد أكبر العوائق أمام التنمية، وله تأثيرات سلبية على التوازن الكلي للاقتصاد.

ومع تزايد فاتورة خدمة الدين، ارتفعت مدفوعات الفائدة إلى درجة أن نحو 80% من الإيرادات الحكومية تُنفق على سداد الفوائد فقط، هذا الوضع يجعل من المستحيل تمويل أى مشاريع تنموية جديدة، حيث لا يمكن تحقيق عائد مناسب على الاستثمار فى ظل هذه الظروف المالية الصعبة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السياسة الاقتصادية الدين العام صندوق النقد الدين الداخلي السيولة الدولارية الدكتور جودة عبد الخالق وزير التموين الأسبق الجنيه المصرى الموارد المحلية

مواد متعلقة

الديون بلغت 150 مليار جنيه أسبوعيًا، خبير يحذر من أمر خطير على الاقتصاد المصري

ما سبب قلة البركة في المال وكثرة الديون، وهل هي علامة على غضب الله؟ (فيديو)

ضغوط الديون تهوي بالجنيه الإسترليني، ورفع الفائدة يعزز قوة الين الياباني

وزير المالية: قلق الناس من الديون محل تقدير وعلى الجميع أن يطمئن

الأكثر قراءة

مياه النيل ترتفع بشكل كبير، وباحث بالشأن الأفريقي يكشف سر تحذيرات السودان

اعتقال 24 مسئولا في قرغيزستان خلال اجتماع أمني رفيع المستوى (صور)

"معندوش شقة ولا عربية"، سخرية أم وابنتها من العريس تثير الغضب، والنشطاء: تصرف غير لائق

جوتيريش.. الأكثر جرأة من العرب!

بعد انقلاب بيرس مورجان على إسرائيل، ساويرس يكشف السر

السيسي يصدر 7 قرارات جمهورية، تفاصيل إنشاء جامعة شرق العاصمة بالهايكستب

ما حكم صلاة ركعتين سنة بعد الوضوء؟ دار الإفتاء تُجيب

يضم 20 ألف جندي من بلاده، الرئيس الكولومبي يدعو لتشكيل جيش دولي لتحرير فلسطين

خدمات

المزيد

البيض على خطى الذهب، سعر الكرتونة يقفز جنيهين ببورصة الدواجن اليوم

أسعار السكر اليوم الأربعاء 24-9-2025 بالأسواق

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 24-9-2025 في قطر

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

أهلي جدة يقترب من 8 أضعاف بيراميدز.. فارق القيمة السوقية بين لاعبي الفريقين (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم صلاة ركعتين سنة بعد الوضوء؟ دار الإفتاء تُجيب

من قصص القرآن الكريم، سر شجاعة السحرة في مواجهة تهديدات فرعون

أحكام ميراث التوائم الملتصقة، الإفتاء توضح الحالات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads