جودة عبد الخالق: الطريق الذي يسير فيه صندوق النقد الدولي يشبه “طريق زحل”

قال الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التموين الأسبق وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة: إن الحديث عن الدين العام والأرقام المعلنة يقتضي أن نعرف أن هناك خطأ كبيرا في تصميم السياسة الاقتصادية الحالية، الطريق الذي يسير فيه صندوق النقد الدولى يشبه "طريق زحل"، وليس بالضرورة أن نصدقه، في عام 2016، تمت التوصية بتخفيض سعر الصرف والتعويم، مما أدى إلى فقدان الجنيه المصرى 100% من قيمته، وبصفتي اقتصاديًا قدمت عرضًا بديلًا يتمحور حول النظر إلى الموارد المحلية، تحديد الأولويات، وتقليل الواردات بنسبة 20% فقط.



مواجهة أزمات السيولة الدولارية

وأكد في تصريح لـ"فيتو"، أنه بالنسبة لتحديد الأولويات الاقتصادية، يتعين مواجهة أزمات السيولة الدولارية، وهذه ليست مجرد ردود فعل عابرة بل قرارات سياسية يجب أن تُتخذ بحسم، على سبيل المثال، رفع أسعار الأدوية خط أحمر لأنه يتعلق بصحة المواطنين وأمن المجتمع، كما أن من حق الدولة كونها جزءًا من منظمة التجارة العالمية أن تتخذ الإجراءات المناسبة لحماية مصالحها، بدلًا من التعويم، كان يمكن للحكومة ضبط الواردات للحصول على المساعدات اللازمة.

جهات غير حكومية تقترض نيابة عن الحكومة

وواصل الدكتور جودة عبد الخالق حديثه، قائلا: أما بالنسبة للديون، فنحن مضطرون للاعتماد على بيانات الحكومة لأنها المصدر الوحيد المتاح، رغم التحفظ على بعض المعلومات، ولكن يجب أن نأخذ في الحسبان أن هناك جهات غير حكومية تقترض نيابة عن الحكومة، مما يضع عبئًا إضافيًا على الدين العام، في النهاية، الدين العام يشكل مصدر خطر كبير على الاقتصاد، حيث يتم الاقتراض من الفقراء لتمويل إنفاق الأثرياء.

الدين العام أحد أكبر العوائق أمام التنمية

وتابع: جزء كبير من الدين الداخلي يتكون من أموال التأمينات وصناديق توفير البريد، ما يعنى أن هذا الدين ليس فقط عبئًا ماليًا ولكنه يؤثر بشكل مباشر على الطبقات الاجتماعية الأضعف. وبالتالي، يُعد الدين العام أحد أكبر العوائق أمام التنمية، وله تأثيرات سلبية على التوازن الكلي للاقتصاد.

ومع تزايد فاتورة خدمة الدين، ارتفعت مدفوعات الفائدة إلى درجة أن نحو 80% من الإيرادات الحكومية تُنفق على سداد الفوائد فقط، هذا الوضع يجعل من المستحيل تمويل أى مشاريع تنموية جديدة، حيث لا يمكن تحقيق عائد مناسب على الاستثمار فى ظل هذه الظروف المالية الصعبة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.