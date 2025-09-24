محافظ الإسماعيلية يقبل رأس طالب ويكافئه لطلاقة لسانه وحفظه آيات من القرآن الكريم (فيديو)

كافأ اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، طالب من طلاب مدرسة الشهيد جواد حسني وذلك لحفظه وتلاوته آيات من القرآن الكريم، وسرده قصة من قصص الأنبياء بطلاقة، مما دفع المحافظ الإسماعيلية لتقبيل رأسه إعجابه الشديد بقدرات الطالب رغم صغر سنه.

وجاء ذلك خلال الجولة الميدانية التى أجراها اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، على المدارس لمتابعة انتظام العملية التعليمية، وتزامنًا مع اكتمال الصفوف الدراسية للعام الدراسي الجديد.

أبرز الحضور خلال الجولة

كما جاء ذلك بحضور أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، ولفيف من القيادات التنفيذية وقيادات مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

جانب من تقديم المكافئة للطالب، فيتو

المدارس المستهدفة من الجولة

واستهل محافظ الإسماعيلية جولته بالمرور على مدرسة طه حسين الإعدادية بنين، ثم مدرسة الشهيد محمد حسن حسنين الثانوية بنات، التابعتين لإدارة جنوب الإسماعيلية التعليمية بنطاق حي أول مدينة الإسماعيلية.

وتلا ذلك تفقد مدرسة الشهيد جواد حسني الابتدائية المشتركة، ومدرسة السلام الرسمية للغات "تعليم أساسي"، التابعتين لإدارة شمال الإسماعيلية التعليمية بنطاق حي ثان مدينة الإسماعيلية.

واختتم "أكرم" جولته بالمرور على مدرسة الفاروق عمر الثانوية بنين، التابعة لإدارة شمال الإسماعيلية التعليمية بنطاق حي ثالث مدينة الإسماعيلية.

مطالبة الطلاب بالاجتهاد

وقدَّم محافظ الإسماعيلية التهنئة للطلاب والمعلمين والعاملين بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد، مطالبًا الطلاب بالاجتهاد والاهتمام بالدراسة منذ اليوم الأول مؤكدًا أهمية الانتظام بالمدرسة والحضور، وممارسة الأنشطة المُتعددة، لما لها من دور هام في تعزيز الثقة بالنفس، وتنمية المهارات في شتى المجالات، موجهًا بالاهتمام بغرس حُب الوطن في نفوس التلاميذ منذ الصغر، وإعداد جيلًا قادرًا على حماية مصلحة الوطن.

ووجه الوحدات المحلية باستمرار تحسين مستوى النظافة ورفع الإشغالات في محيط كافة مدارس المحافظة، والمتابعة اليومية في هذا الشأن، للحفاظ على صحة وسلامة التلاميذ ودخولهم المدارس بكل سهولة ويُسر، علاوة على الاهتمام بالمساحات الخضراء داخل وخارج المدارس، بالتعاون والتنسيق مع مديرية التربية والتعليم.

وفي ختام جولته لمتابعة سير العملية التعليمية، أكد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، على ضرورة انضباط العملية التعليمية وانتظام الفصول، ونظافة المدارس من الداخل والخارج، بما في ذلك ترتيب مقاعد التلاميذ مشيرًا إلى حرصه على ان يشمل المرور مدارس بنين وبنات، بمختلف المراحل التعليمية (الثانوي – الإعدادي – الابتدائي)، ومتابعة ما إذا تم تسليم الكتب الدراسية للتلاميذ، والتأكد من وضوح وفهم الطلاب لنظام البكالوريا.

كما حرص على إجراء حوار مع المعلمين لمتابعة الموقف التعليمي، مشيدًا بأن الكثافة الطلابية مناسبة داخل الفصول، وفي رسالة لأولياء الأمور، قال "أكرم" الدولة تتحمل تكاليف كبيرة من أجل تعليم الأبناء، ومن حقها أن تجني ثمار هذا الاستثمار بخريج صالح يفيد المجتمع، والغياب غير مسموح وضرورة الالتزام بالانتظام في التعليم مختتمًا "لا تقوم أمة بدون تعليم جيد".

