الأربعاء 24 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

لغز الغياب، الجزيري يستفسر من فيريرا عن السبب

سيف الدين الجزيري
سيف الدين الجزيري

كشف مصدر بالزمالك أن التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق، عقد جلسة ودية مع المدير الفني فيريرا، للاستفسار عن أسباب غيابه عن التشكيل الأساسي في المباريات الأخيرة.

وأكد الجزيري رغبته في المشاركة بشكل أكبر مع الفريق، بينما أوضح المدرب أن الاختيارات الفنية هي السبب، مع وعده بفرصة جديدة حال الالتزام الكامل بالتدريبات.

وتترقب الجماهير المصرية مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والتي ستقام على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي والزمالك بالدوري 

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلى والزمالك فى الثامنة مساء الإثنين المقبل على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

القنوات الناقلة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك 

وتنقل قنوات أون سبورت حصريا مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في الدوري المصري 2025.

فيما أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن قرارها بنقل جميع مباريات الدوري الممتاز خارج استاد القاهرة الدولي، وذلك بعد انتهاء مباراة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك يوم 29 سبتمبر الجاري.

يأتي هذا القرار، الذي تم إخطار إدارة الاستاد به رسميًا، دعمًا لمنتخب مصر الوطني في استعداداته الحاسمة لخوض مباراة غينيا بيساو في تصفيات كأس العالم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إستاد القاهرة الدولي التونسي سيف الدين الجزيري الأهلى والزمالك د مباراة الأهلي والزمالك نتخب مصر منتخب مصر الوطنى

مواد متعلقة

بعد إصابته، مصدر يكشف موقف جراديشار من مباراة القمة أمام الزمالك

الأكثر قراءة

مياه النيل ترتفع بشكل كبير، وباحث بالشأن الأفريقي يكشف سر تحذيرات السودان

تراجع طفيف في سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء (تحديث لحظي)

"معندوش شقة ولا عربية"، سخرية أم وابنتها من العريس تثير الغضب، والنشطاء: تصرف غير لائق

قرار قضائي جديد بشأن المتهم بالاعتداء على الطفل ياسين

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الخميس

يضم 20 ألف جندي من بلاده، الرئيس الكولومبي يدعو لتشكيل جيش دولي لتحرير فلسطين

بعد انقلاب بيرس مورجان على إسرائيل، ساويرس يكشف السر

اعتقال 24 مسئولا في قرغيزستان خلال اجتماع أمني رفيع المستوى (صور)

خدمات

المزيد

انخفاض الروص والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

انخفاض أسعار الفراخ البلدي واستقرار البيضاء اليوم الأربعاء في أسواق الفيوم

البيض على خطى الذهب، سعر الكرتونة يقفز جنيهين ببورصة الدواجن اليوم

أسعار السكر اليوم الأربعاء 24-9-2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

أهلي جدة يقترب من 8 أضعاف بيراميدز.. فارق القيمة السوقية بين لاعبي الفريقين (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل الطين فى المنام وعلاقته بقرب حدوث تغير إيجابي

ما حكم صلاة ركعتين سنة بعد الوضوء؟ دار الإفتاء تُجيب

من قصص القرآن الكريم، سر شجاعة السحرة في مواجهة تهديدات فرعون

المزيد
الجريدة الرسمية
ads