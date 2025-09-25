الخميس 25 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

ليس من فراغ، خبير يكشف تأثير دعوة الرئيس الكولومبي لتشكيل "جيش دولي" ضد إسرائيل

الدكتور احمد فؤاد
الدكتور احمد فؤاد انور،فيتو

قال الدكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ العبريات بجامعة الإسكندرية والخبير بملف الصراع العربي الإسرائيلي إن دعوة الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو دول الجنوب العالمي إلى تشكيل "جيش دولي قوي" لـتحرير فلسطين والدفاع عن شعوبها ضد ما وصفه بـ"الطغيان والشمولية" التي ترعاها الولايات المتحدة يمثل تحولًا جديدًا فى مواجهة الجرائم الإسرائيلية.

وأضاف: "هناك أفكار أخرى ربما لا تكون تقليدية ولا نستبعد أن يكون هذا التصريح بالتنسيق مع الصين وروسيا لإنهاك الجانب الأمريكي المتغطرس والداعم لجرائم إسرائيل". 

خطورة استمرار العدوان والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية

وأكد لفيتو أن استمرار العدوان والإبادة والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية سيواجه بتقنين دولي جديد خاصة من جانب الدول المتعاطفة مع الشعب الفلسطيني ضد ما يتعرض له لكبح جماح هذا العدوان كما أن الرئيس الكولومبي تحدث عن التعاون المخابراتي والأسلحة وهذا الأمر سيستمر حال استمرار العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني خاصة إن هناك امتدادات للحرب في جنوب لبنان وسوريا". 

 

أزمة غياب العدالة الدولية 

وأوضح أن غياب العدالة الدولية سيكون له مردودات خشنة من جانب الدول الرافضة لهذه الجرائم الإسرائيلية وستتبلور هذه المواقف إلى عمل على أرض الواقع للتصدي إلى إسرائيل وتحديها لكل الأعراف والقوانيين الدولية والانسانية لما تقوم به في قطاع غزة بدعم وتأييد أمريكي الذي أفقدها دورها كوسيط  محايد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس الكولومبي جيش دولى قوى تحرير فلسطين جرائم إسرائيل الانحياز الامريكى

مواد متعلقة

خبيرة بالشأن الصيني: الدور الأمريكي هو العقبة الكبرى أمام الاعتراف بدولة فلسطين

بعد دعمه الكبير لصالح فلسطين.. كيف يحول صندوق الثروة النرويجي عائدات النفط إلى قوة أخلاقية؟.. وهذه قرارات أكبر صندوق سيادي بالعالم لإجبار إسرائيل على وقف عدوانها ضد غزة

يضم 20 ألف جندي من بلاده، الرئيس الكولومبي يدعو لتشكيل جيش دولي لتحرير فلسطين

كوريا الجنوبية: نعتزم الاعتراف بدولة فلسطين في هذا التوقيت

الأكثر قراءة

فيضان مدمر يداهم السودان وارتفاع المنسوب في مصر، خبير يحذر من خطر قادم من سد النهضة

أمام الكاميرات، وفاء الكيلاني تحرج زوجها تيم حسن والفنان يلقنها درسا في فن التعامل (فيديو)

ليس من فراغ، خبير يكشف تأثير دعوة الرئيس الكولومبي لتشكيل "جيش دولي" ضد إسرائيل

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع شبه يومي في 4 أصناف والبطيخ ينهي موسمه بـ"مقاطعة شعبية"

أسعار المانجو اليوم الخميس، ارتفاع جديد يضرب 5 أصناف والعويسي تصل إلى 75 جنيها

لحظة وفاة لاعب تنس الطاولة سمير الطنطاوي في بطولة الجمهورية ببورسعيد (فيديو)

لحظة نجاة إسرائيليين بأعجوبة في انفجار مسيرة حوثية بإيلات (فيديو)

سعر السمك اليوم، ارتفاع البوري 20 جنيها وانخفاض البلطي والكابوريا

خدمات

المزيد

سعر جرام الذهب بالصاغة في ختام تعاملات اليوم (آخر تحديث)

استقرار أسعار الأرز بالأسواق اليوم، وطن رفيع الحبة يسجل 20,300 جنيه

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء 24-9-2025 بالأسواق

أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه بختام تعاملات اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

أهلي جدة يقترب من 8 أضعاف بيراميدز.. فارق القيمة السوقية بين لاعبي الفريقين (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 25 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 25 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 25 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads