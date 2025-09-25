ليس من فراغ، خبير يكشف تأثير دعوة الرئيس الكولومبي لتشكيل "جيش دولي" ضد إسرائيل

قال الدكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ العبريات بجامعة الإسكندرية والخبير بملف الصراع العربي الإسرائيلي إن دعوة الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو دول الجنوب العالمي إلى تشكيل "جيش دولي قوي" لـتحرير فلسطين والدفاع عن شعوبها ضد ما وصفه بـ"الطغيان والشمولية" التي ترعاها الولايات المتحدة يمثل تحولًا جديدًا فى مواجهة الجرائم الإسرائيلية.

وأضاف: "هناك أفكار أخرى ربما لا تكون تقليدية ولا نستبعد أن يكون هذا التصريح بالتنسيق مع الصين وروسيا لإنهاك الجانب الأمريكي المتغطرس والداعم لجرائم إسرائيل".

خطورة استمرار العدوان والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية

وأكد لفيتو أن استمرار العدوان والإبادة والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية سيواجه بتقنين دولي جديد خاصة من جانب الدول المتعاطفة مع الشعب الفلسطيني ضد ما يتعرض له لكبح جماح هذا العدوان كما أن الرئيس الكولومبي تحدث عن التعاون المخابراتي والأسلحة وهذا الأمر سيستمر حال استمرار العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني خاصة إن هناك امتدادات للحرب في جنوب لبنان وسوريا".

أزمة غياب العدالة الدولية

وأوضح أن غياب العدالة الدولية سيكون له مردودات خشنة من جانب الدول الرافضة لهذه الجرائم الإسرائيلية وستتبلور هذه المواقف إلى عمل على أرض الواقع للتصدي إلى إسرائيل وتحديها لكل الأعراف والقوانيين الدولية والانسانية لما تقوم به في قطاع غزة بدعم وتأييد أمريكي الذي أفقدها دورها كوسيط محايد.

