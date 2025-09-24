كوريا الجنوبية: نعتزم الاعتراف بدولة فلسطين في هذا التوقيت

أكد وزير الخارجية الكوري الجنوبي جو هيون، في جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك، أن كوريا الجنوبية تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين عندما يساعد ذلك في تحقيق حل الدولتين.

تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط

ونقلت وكالة أنباء كوريا الجنوبية "يونهاب"، اليوم الأربعاء، عن هيون قوله، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في الشرق الأوسط: "إن كوريا الجنوبية ستواصل الاضطلاع بدور فعال في دعم جهود المجتمع الدولي من أجل تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، على أساس حل الدولتين".

وجاءت الجلسة برئاسة الوزير الكوري ممثلا لكوريا الجنوبية التي تتولى الرئاسة الدورية في مجلس الأمن الدولي هذا الشهر كعضو غير دائم.

وذكر وزير الخارجية الكوري أن كوريا الجنوبية تتفهم تطلعات الشعب الفلسطيني إلى إقامة دولته الخاصة، مؤكدا أنها تعتقد بأن حل الدولتين هو الطريق الوحيد القابل للتطبيق من أجل تسوية القضايا بين إسرائيل وفلسطين وإحلال السلام المستدام.

قضية الاعتراف بدولة فلسطين

تأتي تصريحات وزير خارجية كوريا الجنوبية في الوقت الذي برزت فيه قضية الاعتراف بدولة فلسطين باعتبارها القضية الأكثر إلحاحا في دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، اعترف عدد من الدول بما في ذلك كندا وأستراليا وبريطانيا والبرتغال بدولة فلسطين.

التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا

وفي الوقت نفسه، أعرب الوزير الكوري الجنوبي في جلسة أخرى بشأن وضع أوكرانيا، عن مخاوفه العميق بشأن التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا.

وقال فيما يتعلق بالتعاون العسكري بين بيونج يانج وموسكو "إن هذا التعاون يقوض نظام حظر الانتشار العالمي ويطيل أمد الصراع في أوكرانيا، ويثير مخاوف أمنية خطيرة في شبه الجزيرة الكورية"، مضيفا أن "تورط كوريا الشمالية يظهر أن هذه الحرب ليست قضية أوروبية فحسب".

ودعا الوزير الكوري، روسيا وكوريا الشمالية إلى وقف كامل أنشطتهما التعاونية على الفور والالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

