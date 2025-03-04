الرئيس اللبناني: فلسطين تحتاج إلي القوة، ولا سلام دون تحرير أراضينا

قال العماد جوزيف عون الرئيس اللبناني: إن فلسطين قضية حق وتحتاج دوما إلى القوة، والقضية الفلسطينية تقتضي دعم الشعب الفلسطيني وخياراته.



وأضاف خلال كلمته بالقمة العربية غير العادية التي تستضيفها مصر، أن البعد العربي للقضية الفلسطينية يفرض أن نكون أقوياء لنصرة فلسطين.



وتابع: يجب أن نكون متفاعلين مع مراكز القرار بشأن القضية الفلسطينية.

وشدد الرئيس اللبناني على أنه لا سلام دون تحرير آخر شبر من الحدود اللبنانية ولا سلام من دون دولة فلسطين وحصولها على حقوقها المشروعة ولا سلام دون استعادة الحقوق الكاملة والمشروعة للفلسطينيين.

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