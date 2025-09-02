الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
ماكرون: الاعتراف بدولة فلسطين لن يقف أمامه أي هجوم لضم الأراضى الفلسطينية

ماكرون، فيتو
ماكرون، فيتو

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم، أن قرار أمريكا رفض منح تأشيرات للمسؤولين الفلسطينيين لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة غير مقبول.

ماكرون ينتقد قرار أمريكا بمنع دخول المسؤولين الفلسطينيين

وتابع الرئيس الفرنسي، أدعو واشنطن إلى التراجع عن قرارها منع حضور المسؤولين الفلسطينيين الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وشدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على ان الاعتراف بدولة فلسطين لن يقف بوجهه أي هجوم وأي محاولة لضم الأراضى الفلسطينية.

ماكرون يتفق مع الأمير محمد بن سلمان على ضرورة حل الدولتين

وأشار ماكرون، إلى أنه تحدث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وسنشارك معا في رئاسة مؤتمر حل الدولتين في نيويورك في 22 سبتمبر.

وتابع ماكرون: هدفنا حشد دعم دولي لحل الدولتين الذي يعد السبيل الوحيد لتلبية تطلعات الإسرائيليين والفلسطينيين.

مؤكدا على أنه يجب تنفيذ وقف إطلاق نار دائم والإفراج عن جميع المحتجزين وإيصال المساعدات إلى غزة ونشر قوة استقرار فيها.

إعلان نيويورك، خطوات ملموسة وإجراءات محددة زمنيا لتنفيذ حل الدولتين

الخارجية الفلسطينية: مؤتمر حل الدولتين فرصة تاريخية لتسوية القضية

 

 

 

 

