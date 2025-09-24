خبيرة بالشأن الصيني: الدور الأمريكي هو العقبة الكبرى أمام الاعتراف بدولة فلسطين

قالت الدكتورة نادية حلمي، الخبيرة المصرية فى الشئون السياسية الصينية: إن الموقفالصيني من اعتراف عدد من الدول بدولة فلسطين، وعلى رأسها بريطانيا وفرنسا، يعكس حالة الإحباط العميق داخل الدوائر السياسية والاستخباراتية في بكين تجاه ممارسات إسرائيل في حربها على غزة، والتي أودت بحياة عشرات الآلاف من الفلسطينيين، ودفعت قرابة مليوني نسمة إلى معاناة الفقر المدقع والجوع.

قطاع غزة ملك للشعب الفلسطيني

وأكدت في تصريح خاص لـ"فيتو"، أن موقف وزارة الخارجية جاء واضحًا في ردها على قرار الاعتراف البريطاني والفرنسي بدولة فلسطين، بالتشديد على أن قطاع غزة ملك للشعب الفلسطيني، ويمثل جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية، مبينة أن المتحدث الرسمي الصيني أكد أن اعتراف بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال بدولة فلسطين يستلزم العمل الجاد لضمان الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وتطبيق حل الدولتين فلسطينية وإسرائيلية.

وقالت: إن الصين شددت عبر وزارة خارجيتها، أن قطاع غزة ملك للشعب الفلسطيني ولا ينفصل عن أراضيه، وطالبت بضرورة التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار في القطاع، واتخاذ خطوات عاجلة للتخفيف من حدة الكارثة الإنسانية القائمة.

الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال تشكل العائق الرئيسى أمام تطبيق حل الدولتين

وتابعت موضحة أنه في إشارة واضحة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، أكدت وزارة الخارجية الصينية أن "على الدولة التي تمارس نفوذًا خاصًا على إسرائيل أن تتحمل مسؤولياتها وتتخذ خطوات ملموسة"، مشيرة في الوقت نفسه إلى استعداد بكين للعمل مع المجتمع الدولي من أجل تحقيق وقف شامل لإطلاق النار في غزة، ومساندة الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه الوطنية المشروعة، وصولًا إلى حل عادل وشامل ودائم للقضية.

وأكدت على أن الصين ترى أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال تشكل العائق الرئيسى أمام تطبيق حل الدولتين للقضية الفلسطينية، مبينة أن العائق الوحيد أمام التوصل إلى حل قابل للتنفيذ على أرض الواقع، وخاصةً فيما يتعلق بإنشاء دولتين، هو رفض الولايات المتحدة الأمريكية إتخاذ أى خطوات بدعمها المطلق لإسرائيل.

العضوية الكاملة فى الأمم المتحدة تتطلب موافقة مجلس الأمن

وتابعت أن الصين تتوقع أن تقدم دول أخرى على الاعتراف رسميا بدولة فلسطين خلال القمة العالمية التي عقدت برئاسة السعودية وفرنسا يوم الاثنين 22 سبتمبر 2025، وذلك عقب يوم واحد فقط من إعلان أستراليا وبريطانيا وكندا والبرتغال هذه الخطوة التي أثارت غضب إسرائيل.

وأوضحت أن الدوائر السياسية والاستخباراتية والأمنية في بكين ترى أنه، وبغض النظر عن عدد الدول التي ستنضم للاعتراف بالدولة الفلسطينية، فإن الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة يظل مرهونا بموافقة مجلس الأمن، حيث تملك واشنطن حق النقض (الفيتو)، وهو ما يعوق انضمام فلسطين كعضو كامل، لتبقى في وضعها الحالي كدولة مراقب دون حق التصويت.

