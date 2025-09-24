الأربعاء 24 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

يضم 20 ألف جندي من بلاده، الرئيس الكولومبي يدعو لتشكيل جيش دولي لتحرير فلسطين

الرئيس الكولومبى
الرئيس الكولومبى غوستافو بيترو، فيتو

دعا الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو دول الجنوب العالمى إلى تشكيل "جيش دولي قوي" لتحرير فلسطين والدفاع عن شعوبها ضد ما وصفه بـ"الطغيان والشمولية" التي ترعاها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي.

 الإبادة الجماعية

وجاءت تصريحات بيترو، حسبما أوردت صحيفة "كولومبيا ريبورتس" الكولومبية، اليوم الأربعاء، في كلمته الأخيرة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث حث الدول "التي ترفض الإبادة الجماعية" على حشد قوة مسلحة لحماية حياة الشعب الفلسطيني.

جدير بالذكر أن دعوة بيترو للتدخل المسلح في فلسطين مشابهة لما أعلنه الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، الذي أكد استعداد بلاده إرسال 20 ألف جندي ضمن قوة محتملة للنشر في غزة. 

وفود الولايات المتحدة تغادر قاعة الجمعية العامة  

ومن جانبها، غادرت وفود الولايات المتحدة قاعة الجمعية العامة فيما بدا أنه احتجاج على انتقاد بيترو لنظيره الأمريكي دونالد ترامب

الرئيس الكولومبي جيش دولى قوى تحرير فلسطين الولايات المتحدة الإبادة الجماعية الجمعية العامة للامم المتحدة دونالد ترامب

