فحص طبي يحسم مشاركة نجم الزمالك أمام الأهلي

كشف مصدر بنادي الزمالك أن محمد شحاتة لاعب الفريق سيخضع لفحص طبي خلال الساعات المقبلة للاطمئنان على إصابته، وحسم موقفه من المشاركة أمام الأهلي يوم الإثنين المقبل في قمة الدوري.

اللاعب كان يعاني من إصابة، ويسعى الجهاز الطبي لتجهيزه سريعًا، وسط ترقب الجهاز الفني لحسم تواجده في المباراة المرتقبة.

وتترقب الجماهير المصرية مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي والزمالك بالدوري

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلى والزمالك فى الثامنة مساء الإثنين المقبل على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

القنوات الناقلة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك



وتنقل قنوات أون سبورت حصريا مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في الدوري المصري 2025.

فيما أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن قرارها بنقل جميع مباريات الدوري الممتاز التي كان من المقرر إقامتها على استاد القاهرة الدولي، وذلك بعد انتهاء مباراة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك يوم 29 سبتمبر الجاري.

ويأتي هذا القرار، الذي تم إخطار إدارة الاستاد به رسميًا، دعمًا لمنتخب مصر الوطني في استعداداته الحاسمة لخوض مباراة غينيا بيساو في تصفيات كأس العالم.

