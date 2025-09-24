الأربعاء 24 سبتمبر 2025
أخبار مصر

الصحة تطلق الحملة القومية للتبرع بالدم لدعم مرضى اللوكيميا

وزارة الصحة، فيتو
وزارة الصحة، فيتو
تزامنًا مع شهر التوعية بسرطانات الدم، تعلن وزارة الصحة والسكان عن إطلاق الحملة القومية للتبرع بالدم تحت شعار «تبرعك حياة»، بدءًا من غدٍ 25 سبتمبر 2025 وحتى نهاية الشهر.

تهدف الحملة إلى تلبية الاحتياجات الملحة لمرضى سرطان الدم من نقل الدم، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التبرع كفعل إنساني ينقذ الأرواح.

استراتيجية الوزارة لتطوير منظومة نقل الدم ورفع كفاءة بنوك الدم

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الحملة تندرج ضمن استراتيجية الوزارة لتطوير منظومة نقل الدم، ورفع كفاءة بنوك الدم، وتعزيز ثقافة التبرع المستمر. 

وأوضح أن الوزارة ستوفر 28 وحدة تبرع متنقلة موزعة على مستوى المحافظات، إلى جانب بنوك الدم التجميعية في المستشفيات الحكومية، وسيارات مخصصة عند نقاط ارتكاز المبادرات الصحية، لتسهيل عملية التبرع وضمان وصول الخدمة إلى أكبر عدد من المواطنين.

من جانبها، أشارت الدكتورة فاطمة محمد شومان، رئيس الإدارة المركزية لعمليات الدم، إلى أن مرضى أورام الدم يعتمدون بشكل أساسي على نقل الدم، حيث قد يحتاج بعضهم إلى جلسات أسبوعية، بينما يتطلب آخرون نقلًا شهريًا أو حسب الحالة. 

وأكدت أن التبرع بالدم ليس فقط ضرورة طبية، بل عمل إنساني يسهم في إنقاذ حياة المرضى وتخفيف معاناتهم.

برامج توعوية مكثفة تشمل إعلانات إذاعية وتلفزيونية

تتضمن الحملة برامج توعوية مكثفة تشمل إعلانات إذاعية وتلفزيونية، ومحتوى مرئي على وسائل التواصل الاجتماعي، ولقاءات مع متخصصي أمراض الدم، بالإضافة إلى حملة رسائل نصية تستهدف 500 ألف مواطن لتشجيعهم على المشاركة. 

كما تدعو الوزارة جميع المواطنين للمشاركة في هذا العمل النبيل من خلال زيارة نقاط التبرع في المستشفيات، بنوك الدم الحكومية، أو الوحدات المتنقلة المنتشرة في جميع المحافظات.

بعد تصريحات ترامب، وزارة الصحة تحسم الجدل حول خطورة الباراسيتامول أثناء الحمل

أخبار مصر اليوم.. ضبط راكب ألماني حاول تهريب أقراص مخدرة بمطار الغردقة.. الصحة تكشف حقيقة تعرض مواطنة للإهمال الطبى بمستشفى أم المصريين

تؤكد وزارة الصحة التزامها بدعم مرضى سرطان الدم وتوفير احتياجاتهم الطبية، داعيةً الجميع للمساهمة في هذه الحملة الإنسانية التي تجسد قيم التكافل والتضامن، "لنمنح معًا الأمل والحياة".

