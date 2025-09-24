الأربعاء 24 سبتمبر 2025
أخبار مصر

إنقاذ طفل حديث الولادة مصاب بعيب خلقي خطير بالقلب بمستشفى أطفال مصر للتأمين الصحي

مستشفى أطفال مصر،
مستشفى أطفال مصر، فيتو
أعلنت وزارة الصحة والسكان، نجاح فريق طبي بمستشفى أطفال مصر للتأمين الصحي بمحافظة القاهرة، في إنقاذ حياة طفل حديث الولادة يبلغ من العمر 14 يومًا فقط ويزن 3 كيلوجرامات، بعد إجراء تدخل عاجل ودقيق لتركيب دعامة في وصلة شريانية صغيرة بالقلب.

 

إصابة المولود بعيب خلقي شديد

وأوضحت الوزارة أن الفحوصات الطبية كشفت عن إصابة المولود بعيب خلقي شديد، حيث لم يكتمل تكوين الشريان الرئوي، وكان يعتمد في حياته على وصلة شريانية صغيرة فقط لضمان تدفق الدم إلى الرئة.

وأشار الفريق الطبي إلى أنه تم التدخل الفوري لإنقاذ حياة الطفل، عبر تركيب دعامة في الوصلة الشريانية لتظل مفتوحة وتسمح بمرور الدم إلى الرئة بصورة طبيعية، ما ساهم في استقرار الحالة وإنقاذ حياته.

وأكدت الوزارة أن المولود نقل إلى الحضانة عقب العملية، وهو الآن في حالة جيدة تحت المتابعة والعلاج اللازم، مشيدة بالجهود المبذولة من الفريق الطبي الذي شارك في هذا الإنجاز.

أخبار مصر اليوم.. ضبط راكب ألماني حاول تهريب أقراص مخدرة بمطار الغردقة.. الصحة تكشف حقيقة تعرض مواطنة للإهمال الطبى بمستشفى أم المصريين

الصحة: عملية نادرة تنقذ حياة رضيعة بمستشفى مبرة طنطا

ويأتي هذا النجاح في إطار حرص وزارة الصحة والسكان على تطوير خدمات طب وجراحة قلب الأطفال، وتوفير أفضل رعاية طبية متخصصة للحالات الحرجة.

اطفال مصر الشريان الرئوي العلاج اللازم الصحة والسكان الفحوصات الطبية بمحافظة القاهرة بمستشفى مبرة طنطا طفل حديث الولادة

