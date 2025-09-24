بعد تصريحات ترامب، وزارة الصحة تحسم الجدل حول خطورة الباراسيتامول أثناء الحمل

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن دواء الباراسيتامول (الأسيتامينوفين) يعد من الأدوية الآمنة خلال فترة الحمل عند استخدامه بالجرعات الموصى بها وتحت إشراف الطبيب.

وأشار عبد الغفار إلى أن الخبراء الطبيين والهيئات التنظيمية العالمية، ومن بينها وكالة الأدوية الأوروبية (EMA)، ووكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في المملكة المتحدة (MHRA)، ومنظمة الصحة العالمية (WHO)، أعادوا التأكيد على أن الباراسيتامول لا يزال خيارًا آمنًا وموصى به لعلاج الألم والحمى لدى الحوامل.

وأضاف أن الدراسات العلمية لم تثبت وجود أي دليل موثق يربط بين استخدام الباراسيتامول أثناء الحمل عند الالتزام بالإرشادات الطبية، وبين إصابة الأطفال بالتوحد أو غيره من الاضطرابات الصحية.

وتشدد وزارة الصحة على أهمية الالتزام بتعليمات الطبيب وعدم تناول أي دواء خلال الحمل إلا بعد استشارته، لضمان سلامة الأم والجنين.

كانت أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول خطورة تناول الحوامل لدواء "تايلينول" والاسم التجاري للباراسيتامول الأسيتامينوفين في الولايات المتحدة، جدلا واسعا وموجة من القلق بين النساء الحوامل حول العالم

