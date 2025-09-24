إي اف چي هيرميس تنجح في ترتيب تسهيلات ائتمانية بقيمة مليار جنيه لصالح شركة «ناوي ناو»

أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائدة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب قد نجح في إتمام دوره كمستشار مالي لشركة «ناوي ناو»، وهي ذراع التمويل العقاري التابع لمنصة «ناوي»، الشركة المصرية الرائدة في مجال التكنولوجيا العقارية.

وتتضمن الصفقة ترتيب تسهيلات ائتمانية ثنائية بقيمة مليار جنيه مصري من خلال تحالف يضم ستة بنوك رائدة، من بينها البنك الأهلي المصري (NBE)، والبنك المصري الخليجي (EG Bank)، والبنك التجاري الدولي (CIB)، وبنك قناة السويس (SCB)، وبنك نكست، وبنك الإمارات دبي الوطني (ENBD).

تسهيلات ائتمانية

وتعد هذه التسهيلات بمثابة نقلة نوعية في مسيرة شركة ناوي ناو، حيث سيتم توجيه هذه الأموال للتوسع بنطاق حلول التمويل العقاري الابتكارية وتقديم خيارات تمويلية مرنة وميسرة لشريحة أوسع من العملاء في السوق المصري، بهدف تمكينهم من شراء العقارات بأسهل وأسرع الإجراءات، بالإضافة إلى تعزيز نموذج أعمالها الفريد «انتقل الآن وادفع لاحقًا».

شهادة قوية على ثقة كبرى المؤسسات المالية

وتعليقًا على هذه الصفقة، أعربت مي حمدي، مدير تنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس، عن اعتزازها بإتمام الخدمات الاستشارية لصفقة التسهيلات الائتمانية الثنائية لصالح شركة ناوي ناو، مشيرة إلى أن نجاح هذه الصفقة البالغ قيمتها مليار جنيه مصري، هو شهادة قوية على ثقة كبرى المؤسسات المالية في نموذج أعمال شركة ناوي والمقومات الواعدة التي يحظى بها لإحداث نقلة نوعية في سوق العقارات المصري.

وأضافت حمدي أن هذه الصفقة تعزز مكانة إي إف جي هيرميس، بصفتها مستشار استراتيجي للشركات التي تتبنى نماذج أعمال ابتكارية، وترغب في الحصول على مصادر تمويل متنوعة لدعم خططها التوسعية.

ومن جانبه أضاف عمر الباروني، العضو المنتدب لشركة «ناوي ناو»، إن هذه الصفقة الاستراتيجية تمثل خطوة محورية في مسيرة الشركة، فهي توفر لها رأس المال اللازم لتقديم منتجاتها إلى شريحة أوسع من العملاء في جميع أنحاء مصر، وتمكينهم من الحصول على وحدات سكنية جاهزة للاستلام الفوري بمرونة وثقة أكبر.

كما أوضح الباروني أن الهدف من هذه الصفقة بشكل أساسي هو تسهيل تجربة شراء العقارات للعملاء، لمس اعدتهم في امتلاكها بأقل الشروط وأسرع الإجراءات. وفي سياق متصل، أكد عمرو مالك، المدير المالي لشركة «ناوي»، أن حصول الشركة على دعم وثقة كبرى المؤسسات المالية في مصر هو شهادة كبيرة على مدى قوة ومصداقية نموذج أعمال ناوي، مضيفًا أن هذا التمويل لا يدعم نمو شركة ناوي ناو فقط، بل يعزز أيضًا من قدرتها على توسيع نطاق أعمالها بشكل مسؤول ومستدام، وبما يحقق أقصى كفاءة لرأس المال على المدى البعيد.

