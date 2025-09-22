الإثنين 22 سبتمبر 2025
اقتصاد

إي اف چي هيرميس تنجح في إتمام صفقة الطرح الأولي لشركة جمجوم فاشن بالسعودية

إي اف چي هيرميس تنجح
إي اف چي هيرميس تنجح في إتمام خدماتها الاستشارية،فيتو

أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع له قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية كمدير طرح ومستشار مالي أوحد لأول مرة في المملكة العربية السعودية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة جمجوم فاشن للتجارة وإدراجها في السوق الموازية (نمو) التابعة للسوق المالية السعودية.

طرحت شركة جمجوم فاشن، 2,384,340 سهمًا عاديًا تمثل 30% من رأس مال الشركة عبر بيع أسهم مملوكة لشركتها الأم، شركة كمال عثمان جمجوم للتجارة. 

معدلات مشاركة المستثمرين الأجانب 

حظي الطرح بإقبال واسع من قاعدة متنوعة من المستثمرين المحليين والدوليين المؤهلين، مع مشاركة قوية من الحسابات السعودية، إلى جانب أحد أعلى معدلات مشاركة المستثمرين الأجانب مقارنة بعمليات الطرح الأخيرة، وذلك رغم الظروف السوقية الصعبة. وقد بلغت طلبات الاكتتاب 1.557مليار ريال سعودي، بما يعادل تغطية بلغت 4.5 مرة.

وفي هذا الصدد، صرّح سعود الطاسان، الرئيس التنفيذي لشركة EFG Hermes KSA، قائلا: "نفخر بشراكتنا مع شركة جمجوم فاشن في هذا الطرح التاريخي، الذي يعكس قوة قطاع التجزئة المتطور في المملكة العربية السعودية والنجاح المستمر للعلامات التجارية المحلية. ويمثل هذا الطرح محطة بارزة في مسيرة نمو الشركة، كما يسلط الضوء على عمق وصلابة أسواق رأس المال السعودية. ونحن في إي اف چي هيرميس نؤكد التزامنا بربط الشركات الرائدة بالمستثمرين والمساهمة في مسيرة التحول الاقتصادي للمملكة ضمن رؤية 2030."

وأضاف عمرو عبد الخبير، عضو منتدب في قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس:"يعكس نجاحنا في طرح شركة جمجوم فاشن قدرتنا على إدارة العمليات المعقدة وتنفيذها بكفاءة عالية. وباعتبارها أول مرة نتولى فيها مهام المستشار المالي ومدير الطرح في آن واحد في المملكة العربية السعودية، أثبتنا قدرتنا الفريدة على ربط الشركات الواعدة بقاعدة واسعة من المستثمرين في المنطقة. ويُعد هذا الطرح علامة فارقة جديدة في مساعينا لمساعدة الشركات على تعظيم القيمة ودفع عجلة النمو الاقتصادي في المملكة ومنطقة الخليج".

إي إف چي هيرميس تفوز بالمركز الأول بفئة Corporate Access Conference للأسواق الناشئة

إي إف چي هيرميس تقدم خدماتها الاستشارية لشركة Vision Invest في صفقة استثمارية بارزة

منذ بداية عام 2025، قدمت إي اف چي هيرميس خدماتها الاستشارية في 6 صفقات دمج واستحواذ، و9 صفقات في أسواق الدين، و10 صفقات أسواق المال في مختلف الأسواق الإقليمية، بما في ذلك صفقات بارزة في مصر والإمارات والسعودية وسلطنة عمان، مما يعزز مكانتها الريادية في المنطقة.

