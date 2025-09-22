إف چي هيرميس تحصد مراكز متقدمة في استطلاع إكستيل 2025 للأسواق الناشئة

أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي إف چي القابضة والرائدة في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن نجاح قطاع البحوث في تحقيق أداء متميز ضمن تصنيفات استطلاع «إكستيل» لعام 2025 (المعروف سابقًا باسم بحوث مؤسسات الاستثمار) للأسواق الناشئة بمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وتؤكد هذه الإنجازات مجددًا على ريادة الشركة وخبرتها العميقة في مجال البحوث، فقد حصدت مراكز متقدمة في مختلف القطاعات، معززةً بذلك مكانتها بين أبرز المؤسسات الرائدة في هذه التصنيفات. وتأتي هذه الإنجازات لتسلط الضوء على القدرات البحثية المتميزة للقطاع، والثقة الكبيرة التي يحظى بها لدى المستثمرين على المستوى الدولي.

وعلى صعيد منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، تعكس التصنيفات التي حصل عليها القطاع الكفاءات الاستثنائية والخبرات الواسعة التي ينفرد بها فريق العمل.

وعلى صعيد قطاع البحوث المؤسسية، نجحت إي اف چي هيرميس في ترسيخ مكانتها في هذه الفئة شديدة التنافسية، حيث حصل أحمد حازم ماهر، رئيس بحوث الصناعات، على المركز الأول كأفضل محلل في قطاع بحوث النقل بمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، والمركز الثاني عن قطاع المرافق والخدمات العامة والمركز الوصيف (Runner-up) في قطاع النفط والغاز.

كما حصل أحمد معتز، المدير المشارك لقطاع بحوث الرعاية الصحية، على المركز الثاني في قطاع بحوث الرعاية الصحية والأدوية. وجاء حاتم علاء، نائب رئيس قطاع البحوث ورئيس قسم أبحاث قطاعي المواد الاستهلاكية، في المركز الثالث عن قطاع النقل، وحصل على المركز الوصيف (Runner-up) في كلٍ من فئة بحوث أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وقطاع الاستهلاكي.

بالإضافة إلى ذلك، حصلت مي عطية، مدير تنفيذي في بحوث قطاع العقارات والبناء، على والمركز الوصيف (Runner-up) في قطاع التشييد والبناء والعقارات.

وتعكس التصنيفات التي حصل عليها قطاع البحوث درايته العميقة والشاملة بالتوجهات الرئيسية التي تؤثر على أسواق الأسهم في المنطقة، فضلًا عن قدرته على توفير تحليلات دقيقة ورؤى استراتيجية تساعد المستثمرين على تحقيق أفضل العوائد. كما تعد هذه التصنيفات بمثابة شهادة على الثقة الوطيدة التي تجمع بين أبرز محللي قطاع البحوث والمستثمرين.

وأعرب أحمد شمس الدين، رئيس قطاع البحوث بشركة إي اف چي هيرميس، عن فخره بالإنجازات التي حققها فريق البحوث، موضحًا أن تصنيفات «إكستيل» لهذا العام هي شهادة على تفانيهم وكفاءتهم. وأكد شمس الدين أن التقدير المستمر من مجتمع الاستثمار الدولي يرسخ مكانة الشركة كمصدر موثوق للرؤى الاستراتيجية في المنطقة وخارجها.

وأضاف شمس الدين أن هذه التصنيفات لا تعكس تفوق الحاصلين على الجوائز فحسب، بل يمتد ليشمل روح التعاون التي ينفرد بها قطاع البحوث واستراتيجيته المرتكزة على تلبية احتياجات العملاء في المقام الأول، وهما المحركان الأساسيان لنجاح القطاع وتقدمه.

جدير بالذكر أنه تم الاحتفال بهذه الإنجازات خلال حفل عشاء وتوزيع جوائز إكستيل الخاصة بأسواق الأسهم في أوروبا والأسواق الناشئة بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، والمقرر انعقاده بلندن في يوم 18 سبتمبر. ويأتي هذا التكريم في أعقاب حصول قطاع البحوث في إي اف چي هيرميس على جائزة أفضل مؤسسة للبحوث لمدة 3 أعوام على التوالي وذلك من السوق المالية السعودية "تداول" لعام 2024 في حفل توزيع جوائز السوق المالية السعودية.

