رياض محرز يقود أهلي جدة أمام بيراميدز بكأس إنتركونتيننتال

اهلي جدة،فيتو
اهلي جدة،فيتو

بيراميدز وأهلي جدة، أعلن ماتياس يايسلة المدير الفني للأهلي جدة، تشكيل فريقه أمام بيراميدز، في المباراة التي  تقام على ملعب الإنماء استعدادًا لبطولة  كأس القارات الثلاث في كأس الإنتركونتيننتال.

 

تشكيل أهلي جدة 

 

موعد مباراة الأهلي السعودي وبيراميدز في كأس الإنتركونتيننتال

مباراة بيراميدز والأهلي السعودي، يحل فريق بيراميدز ضيفًا على نظيره أهلي جدة السعودي مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الإنماء (الجوهرة المشعة) بمدينة جدة في كأس الإنتركونتيننتال على لقب بطولة كأس القارات الثلاث.

وتقام مباراة بيراميدز وأهلي جدة السعودي في كأس الإنتركونتيننتال الساعة 9 مساء اليوم الثلاثاء.

 

مباراة بيراميدز والأهلي السعودي

موعد مباراة بيراميدز، ويخوض الأهلي السعودي البطولة بصفته بطل دوري أبطال آسيا للنخبة، بينما يمثل بيراميدز بطل دوري أبطال أفريقيا، حيث حقق كلا الناديين اللقب القاري الأكبر لأول مرة في تاريخهما.

يتأهل الفائز من مواجهة الأهلي السعودي وبيراميدز إلى المرحلة الأخيرة المجمعة لكأس الإنتركونتيننتال والمقرر إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة خلال شهر ديسمبر المقبل.

ولا تمتلك أي قناة عربية حقوق بث لقاء الأهلي السعودي وبيراميدز، ويمكن متابعة أحداث المباراة حصريًا عبر منصة "شاهد" الإلكترونية ومنصة (FIFA +).

 

حكام مباراة الأهلي السعودي وبيراميدز

مباراة بيراميدز والاهلي السعودي، ويدير الحكم الروماني إيستيفان كوفاكس إدارة مباراة الأهلي السعودي وبيراميدز المصري في إطار مباريات كأس الإنتركونتيننتال.

ويعاون كوفاكس طاقم حكام روماني بالكامل، هم ماريسا ميهاي المساعد الأول، وفيرنسيز تونيوجي المساعد الثاني، وماريان باربو الحكم المساعد الرابع.

