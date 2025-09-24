كله تحت السيطرة، حساب بيراميدز يحتفل بالتتويج ببطولة آسيا وإفريقيا والمحيط الهادي

احتفى الحساب الرسمي لنادي بيراميدز على مواقع التواصل الاجتماعي، بفوز الفريق السماوي على الأهلي السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف وتتويجه بلقب كأس القارات الثلاث.

ونشر حساب بيراميدز صورة مجمعة للاعبي الفريق الأول رفقة كأس الإنتركونتيننتال، وعلق قائلًا: ”إفريقيا، آسيا والمحيط الهادي تحت السيطرة".

أبو ريدة يوجه رسالة لفريق بيراميدز

وقال هاني أبو ريدة في رسالة تهنئة إلى الفريق السماوي إن الفوز الكبير الذي حققه بيراميدز على شقيقه الأهلي السعودي يعد إنجازًا جديدًا للكرة المصرية وحدثًا سعيدًا لها، متمنيًا دوام النجاح له في بطولة الإنتركونتيننتال التي ينظمها الاتحاد الدولي FIFA للأندية أبطال القارات.

كما أبدى أمنيات الاتحاد المصري بالتوفيق لجميع الفرق المصرية في كل البطولات الخارجية.

بيراميدز بطل كأس القارات الثلاث، فيتو

بيراميدز بطل القارات الثلاث

توج فريق بيراميدز بكأس بطولة القارات الثلاث في بعد الفوز أمام أهلي جدة 3-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب الإنماء على لقب كأس القارات الثلاث بكأس القارات الثلاث في كأس الإنتركونتيننتال.

