إحباط تهريب كمية من الأحجار شبه الكريمة بمطار القاهرة (صور)

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة للصادرات الجوية بمطار القاهرة، برئاسة أحمد عبد المحسن الشهاوي، من ضبط محاولة تهريب كمية من الأحجار شبه الكريمة النادرة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته ولائحته التنفيذية وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1955 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
 

ضبط محاولة تهريب كمية من الأحجار شبه الكريمة النادرة

جاء ذلك أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع المصدرة بجمرك مصر للطيران، اشتبه مأمورو الجمرك في طبيعة مشمول البيان الجمركي صادر رقم 44845 لسنة 2025 باسم شركة "أ. ف. س." لكونه خامات غير منتظمة الشكل تبدو في صورتها الأولية والصنف طبقا للمستندات عبارة عن زجاج مجروش بوزن 380 كيلوجرامًا مُصدّرة إلى الصين.

قام محمد حافظ مدير الجمرك لجنة برئاسة رفيق زكي مدير الحركة، وعضوية أحمد رضا رئيس الوردية ومجدي حواش ومحمد غلوش مدير التعريفة.

تفاصيل ضبط محاولة التهريب

وقامت اللجنة بالعرض على هيئة الثروة المعدنية للتأكد من طبيعة المشمول، فورد التقرير بأن العينة عبارة عن خام طبيعي في صورته الأولية يُعرف باسم خام الأوبسيديان (الزجاج البركاني)، وهو من الأحجار شبه الكريمة النادرة التي لا يُسمح بتصديرها.

كما تم العرض على مصلحة دمغ المصوغات والموازين لتحديد القيمة التقديرية للمشمول، والتي بلغت 1.9 مليون جنيه، وبلغت قيمة التعويضات الجمركية المستحقة 3.8 مليون جنيه.

قرر أحمد الشهاوي مدير عام الصادرات الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم (7) لسنة 2025، وذلك تنفيذًا لتوجيهات أحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهريب حفاظًا على الاقتصاد القومي.

جدير بالذكر أن هذه الأحجار شبه الكريمة يتم استخدامها في صناعة المجوهرات نظرًا لجمال مظهرها وكذلك صناعة الأدوات الجراحية ويستخدمه البعض لتعزيز التفاؤل وجلب الطاقة الإيجابية. 

