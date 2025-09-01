وزير الطيران: توسعات مطار القاهرة تستهدف خلق تجربة سفر عالية المستوى

قام الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، والمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بجولة تفقدية داخل مباني الركاب (٢ و٣) بمطار القاهرة الدولي، شملت استعراض أحدث أعمال التطوير التي تمت خلال الفترة الماضية بالمطار لتحسين تجربة سفر المسافرين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

جولة وزير الطيران ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة بمطار القاهرة

وتضمنت الجولة؛ تفقد استراحة الخدمة المميزة، وأجهزة الـself check-in، وكاونترات جوازات السفر والوصول، واستراحات الترانزيت وكبسولات النوم، التي تم تجهيزها بأحدث المرافق لخدمة المسافرين والتي توفر خيارات متعددة للاسترخاء أو النوم خلال فترات الإنتظار الطويلة، كما تم تفقد أيضًا استراحة التدخين ودورات المياه بعد أعمال التجديد والتطوير.

وشملت الجولة أيضًا زيارة فندق شركة مصر للطيران للخدمات الجوية، الذي يقدم خدمات إقامة مريحة وعالية الجودة لركاب الترانزيت والمسافرين لفترات قصيرة، حيث يضم (١٣) غرفة فندقية متكاملة مجهزة وفقًا لأفضل المعايير الفندقية العالمية، لضمان تقديم خدمة متميزة لركاب الترانزيت.

وأعقب الجولة زيارة متحف مطار القاهرة الدولي، ثم تفقد إستراحة "أهلين "الخاصة بالشركة المصرية لخدمات الطيران EAS وهي تعد أحدث الإضافات إلى مرافق المطار. والتى تم تجهيزها وفقًا لأحدث المعايير العالمية لتلبية احتياجات المسافرين، مع مساحات جلوس واسعة وخدمات تكنولوجية متطورة تضمن تجربة سفر أكثر راحة ورفاهية.

فندق مبنى ركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي

وشملت الجولة أيضًا؛ زيارة لفندق مبنى ركاب رقم (2) التابع لشركة ميناء القاهرة الجوي، الذي يقدم خدمات إقامة عالية الجودة لخدمة ركاب الترانزيت والمسافرين لفترات قصيرة؛ حيث تم تجهيز الفندق بغرف متنوعة وفقًا لأعلى المعايير العالمية، مع خدمات فندقية متكاملة تضمن راحة النزلاء، مع التركيز على مراعاة المعايير الدولية لجودة الخدمات، كما تم تفقد منطقة الأسواق الحرة، واستراحات الخدمة المميزة بمبنى الركاب "2"، ذلك للتعرّف على مستوى الخدمات والتسهيلات المقدمة للمسافرين.

التوسعات الجديدة بمطار القاهرة الدولي

وخلال الجولة أوضح وزير الطيران المدني أن التوسعات الجديدة والتحديثات التي يشهدها مطار القاهرة الدولي؛ تتوافق مع خطة التطوير التي تنتهجها الوزارة في ضوء أهداف التنمية الشاملة لرؤية مصر ٢٠٣٠ لخلق تجربة سفر سلسة وعالية المستوى بما يساهم في تعزيز قدرة قطاع الطيران المدني المصري على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

