مصر للطيران توقع اتفاقًا مع هواوي لتعزيز مزايا السفر والتحول الرقمي

وقعت مصر للطيران الناقل الوطني المصري، وشركة هواوي، الرائدة في توفير حلول البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات اتفاقية لدعم مبيعات هواوي على خطوط شبكة مصر للطيران، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم، تهدفان إلى تعزيز التزام الشركتين بدعم التنمية الاقتصادية في مصر، بحيث تصبح مصر للطيران الناقل الجوي لموظفي هواوي حول العالم، بالإضافة إلى التعاون المشترك في مجال تطوير البنية التحتية الرقمية.

دعم مبيعات هواوي على خطوط شبكة مصر للطيران

وخلال مراسم توقيع البروتوكول فى المقر الإداري لمصر للطيران بالقاهرة، أكد الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الشراكة مع شركة هواوي تمثل خطوة استراتيجية بالغة الأهمية ستضيف قيمة حقيقية لمصر للطيران، موضحًا أن هذا التعاون يمكن مصر للطيران من الاستفادة من أحدث حلول التكنولوجيا والاتصالات الذكية التي تقدمها هواوي في دعم خطط التحول الرقمي لمصر للطيران، بما ينعكس إيجابيا على تعزيز كفاءة التشغيل، وتطوير البنية التحتية التقنية، وتحسين تجربة العملاء عبر مختلف مراحل السفر.

وأضاف عادل أن دمج خبرات مصر للطيران العريقة في مجال الطيران مع الابتكارات الرقمية الرائدة لهواوي سيفتح أفاقًا جديدة للتوسع في الأسواق العالمية، وجذب شرائح متنوعة من المسافرين، فضلًا عن الارتقاء بمستوى الخدمات الرقمية وتقديم حلول أكثر مرونة للعملاء.

قوة شبكة خطوط مصر للطيران حول العالم

كما أكد الطيار محمد عليان، رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية أثناء كلمته التي ألقاها خلال الحفل بأن اليوم يشهد على بداية تعاون عالمي بين كيانين كبيرين، إن هذه الاتفاقية تجمع ما بين قوة شبكة خطوط مصر للطيران حول العالم وبين ابتكارات شركة هواوي في مجال الاتصالات والتكنولوجيا، وأضاف عليان “تضمن اتفاقية البيع العالمية لموظفي هواوي مجموعة من الخدمات الحصرية على شبكة خطوطنا التي تمتد إلى أكثر من 80 نقطة حول العالم، كما تتزامن هذه الاتفاقية مع خطط مصر للطيران لتحديث الأسطول بهدف تقديم خدمات أكثر تميزًا لعملائنا”.

الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين الأداء التشغيلي

ووقع الطيار محمد عليان رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، ولانج تساو نائب رئيس هواوي لقطاع رحلات الأعمال العالمية اتفاقية لتعزيز مبيعات هواوي على خطوط شبكة مصر للطيران، كما وقع المهندس ياسر عمران رئيس قطاع المعلومات بالشركة القابضة لمصر للطيران ودو يونج، النائب الأول لرئيس هواوي مصر مذكرة تفاهم ثانية تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال التحول الرقمي، حيث سيمكن مصر للطيران من الاستفادة من حلول هواوي الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) لتحسين الأداء التشغيلي، ورفع جودة تجربة العملاء، وتطوير بنيتها التحتية الرقمية، بما يدعم دفع مسيرة التحول الرقمي في قطاع الطيران المصري.

