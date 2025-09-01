وزير الطيران ورئيس الوطنية للصحافة في استقبال أوائل الجمهورية قبل سفرهم لألمانيا

استقبل الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، والمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أوائل الجمهورية من طلبة الثانوية العامة بمطار القاهرة الدولي قبل سفرهم إلى العاصمة الألمانية برلين.

ذلك في إطار المسؤولية المجتمعية التي يتبناها قطاع الطيران المدني، وانطلاقًا من المبادرة السنوية "رحلة العمر" التي تنظمها جريدة الجمهورية وتقوم برعاياتها الشركة الوطنية مصر للطيران.



رحلة أوائل الثانوية العامة إلى برلين

وحضر مراسم الاستقبال الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، والمهندس أيمن عرب رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والمحاسب مجدي إسحاق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، والمهندس طارق لطفي رئيس مجلس إدارة دار التحرير للنشر، والأستاذ أحمد أيوب رئيس تحرير الجمهورية، إلى جانب عدد من قيادات قطاع الطيران المدني.

وفى هذا السياق، أكد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني أن رعاية أوائل الجمهورية تأتي تقديرًا لجهودهم وتشجيعًا لهم من أجل مواصلة مسيرة التفوق مضيفا إن الطلاب المتفوقين يمثلون ثروة وطنية حقيقية يجب الحفاظ عليها، والاستثمار في الإبداع والتميز هو الركيزة الأساسية لبناء مستقبل مشرق لهذا الوطن، مضيفًا بأن وزارة الطيران المدني تثمن النماذج المتميزة إيمانًا منها بأن هؤلاء الطلاب المتفوقين سيكونون قادة المستقبل، ومن واجبنا أن نوفر لهم كل أوجه الدعم والتشجيع ليستمروا في مسيرة العطاء والابتكار.

وأشار الحفنى إلى أن قطاع الطيران المدني يضع العنصر البشري على رأس أولوياته، سواء من خلال تدريب كوادره أو تحفيز المتفوقين علميًا من طلاب أوائل الجمهورية، وهو ما نترجمه عمليًا عبر تدعيم هذه المبادرات التي تهدف إلى تشجيع شبابنا على الإبداع والتميز والمثابرة.

حرص الدولة على رعاية أبنائها المتميزين والاحتفاء بإنجازاتهم

ومن جانبه، صرح المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة؛ قائلًا: «إن هذه المبادرة التي تتبناها جريدة الجمهورية تعكس حرص الدولة وقيادتها السياسية على رعاية أبنائها المتميزين والاحتفاء بإنجازاتهم، إن دعم أوائل الثانوية العامة ليس مجرد تكريم معنوي، وإنما هو رسالة واضحة بأن التفوق العلمي محل إشادة وتقدير من الدولة والمجتمع».

وأضاف المهندس عبد الصادق الشوربجي أن مشاركة وزارة الطيران المدني والشركة الوطنية مصر للطيران في رعاية هذه المبادرة تمثل تجسيدًا واضحًا لما يوليه قطاع الطيران من اهتمام كبير بتشجيع ورعاية النماذج المتفوقة، ويأتى اتساقًا مع توجهات الدولة المصرية التي تعتبر المتفوقين ثروة قومية ورصيدًا استراتيجيًا لمستقبل الوطن؛ مشيرًا إلى أن تعريف الطلاب بما وصلت إليه مصر من طفرة كبيرة في مجال الطيران والمطارات يسهم في تعزيز وعيهم الوطني وترسيخ انتمائهم، ويجعلهم أكثر ارتباطًا بما تحققه الدولة من إنجازات على أرض الواقع.

جولة وزير الطيران المدني بمطار القاهرة الدولي

وعقب استقبال الطلاب وتوديعهم، قام وزير الطيران المدني ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة والوفد المرافق لهما بجولة تفقدية داخل مباني الركاب (٢ و٣) بمطار القاهرة الدولي، شملت استعراض أحدث أعمال التطوير التي تمت خلال الفترة الماضية بالمطار لتحسين تجربة سفر المسافرين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وتضمنت الجولة؛ تفقد استراحة الخدمة المميزة، وأجهزة الـself check-in، وكاونترات جوازات السفر والوصول، واستراحات الترانزيت وكبسولات النوم، التي تم تجهيزها بأحدث المرافق لخدمة المسافرين والتي توفر خيارات متعددة للإسترخاء أو النوم خلال فترات الإنتظار الطويلة، كما تم تفقد أيضًا استراحة التدخين ودورات المياه بعد أعمال التجديد والتطوير، وقد شملت الجولة أيضًا زيارة فندق شركة مصر للطيران للخدمات الجوية، الذي يقدم خدمات إقامة مريحة وعالية الجودة لركاب الترانزيت والمسافرين لفترات قصيرة، حيث يضم (١٣) غرفة فندقية متكاملة مجهزة وفقًا لأفضل المعايير الفندقية العالمية، لضمان تقديم خدمة متميزة لركاب الترانزيت.



أعقبها زيارة متحف مطار القاهرة الدولي، ثم تفقد إستراحة "أهلين "الخاصة بالشركة المصرية لخدمات الطيران EAS وهي تعد أحدث الإضافات إلى مرافق المطار. والتى تم تجهيزها وفقًا لأحدث المعايير العالمية لتلبية احتياجات المسافرين، مع مساحات جلوس واسعة وخدمات تكنولوجية متطورة تضمن تجربة سفر أكثر راحة ورفاهية.

وشملت الجولة أيضًا؛ زيارة لفندق مبنى ركاب رقم (2) التابع لشركة ميناء القاهرة الجوي، الذي يقدم خدمات إقامة عالية الجودة لخدمة ركاب الترانزيت والمسافرين لفترات قصيرة؛ حيث تم تجهيز الفندق بغرف متنوعة وفقًا لأعلى المعايير العالمية، مع خدمات فندقية متكاملة تضمن راحة النزلاء، مع التركيز على مراعاة المعايير الدولية لجودة الخدمات، كما تم تفقد منطقة الأسواق الحرة، واستراحات الخدمة المميزة بمبنى الركاب "2"، ذلك للتعرّف على مستوى الخدمات والتسهيلات المقدمة للمسافرين.

التوسعات الجديدة بمطار القاهرة الدولي

وخلال الجولة أوضح وزير الطيران المدني أن التوسعات الجديدة والتحديثات التي يشهدها مطار القاهرة الدولي؛ تتوافق مع خطة التطوير التي تنتهجها الوزارة في ضوء أهداف التنمية الشاملة لرؤية مصر ٢٠٣٠ لخلق تجربة سفر سلسة وعالية المستوى بما يساهم في تعزيز قدرة قطاع الطيران المدني المصري على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

جدير بالذكر أن شركة مصر للطيران تحافظ منذ عدة أعوام على تقليدها السنوي بدعم أوائل الجمهورية بتقديم تذاكر مجانية لهم لزيارة أهم المدن والمعالم العالمية وذلك بالتنسيق والتعاون مع جريدة الجمهورية.

كما نظمت شركة مصرللطيران الناقل الوطني لأوائل الجمهورية جولة تعريفية تثقيفية لأوائل الثانوية العامة لهذا العام بمقر أكاديمية مصر للطيران للتدريب لإطلاعهم على الأنشطة والبرامج التدريبية والتقنية التي تقدمها الشركة الوطنية للشباب في مختلف أنشطة الطيران المدني.

وشملت الجولة، تفقد الطلاب لأحدث أجهزة المحاكاة للطائرات، والتي تستخدم في تدريب الطيارين وأطقم الضيافة الجوية، بالإضافة إلى زيارة الفصول الدراسية مجهزة بأحدث الوسائل التعليمية، ثم أعقبها بعد ذلك قيامهم بجولة داخل متحف مصر للطيران، حيث تم تعريفهم بتاريخ تأسيس شركة مصر للطيران بنشأة وتاريخ تأسيس شركة مصر للطيران عام 1932، ومراحل تطور أسطولها على مر السنين. كما اطلعوا على مجموعة قيمة من نماذج الطائرات التاريخية، وأزياء الطيارين وأطقم الضيافة، والشهادات والجوائز التي حصلت عليها الشركة.

وفي ختام الزيارة، أعرب الطلاب عن سعادتهم البالغة بالمبادرة التي وصفوها بأنها تجربة استثنائية لا تُنسى بعد سنوات من الجد والاجتهاد، مؤكدين على أن السفر على متن طائرات مصر للطيران يمثل لهم مصدر فخر واعتزاز؛ كما قدموا الشكر والتقدير لوزارة الطيران المدني ومصر للطيران وجريدة الجمهورية على دعمهم ورعايتهم، مؤكدين أن هذه الرحلة ستظل علامة فارقة في مسيرتهم التعليمية، وحافزًا قويًا لمواصلة النجاح والتفوق.

