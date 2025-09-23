الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
شرحوا جسده، تفاصيل اعتداء 5 أشخاص على طالب أمام مدرسة في الدقهلية

إسعاف
إسعاف

شهدت مدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، اعتداء 5 أشخاص على طالب بالصف الثاني الثانوي بمدرسة أحمد لطفي السيد، قبل دخوله المدرسة، ما أسفر عن إصابته بعدة جروح متفرقة.

 

اعتداء 5 أشخاص على طالب أمام مدرسة بالدقهلية

بدأت الواقعة بتلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من مأمور مركز شرطة السنبلاوين بالحادث، وتبين أن المجني عليه يُدعى عيد السيد، طالب بالصف الثاني الثانوي.

 

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى جهات التحقيق التي باشرت أعمالها للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

