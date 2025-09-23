الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
خارج الحدود

بعد اتهاماته لها أمام الأمم المتحدة، حركة حماس ترد على ترامب

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

رفضت حركة حماس تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي ادعى فيها أن الحركة هي من تعرقل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأكدت الحركة في بيان رسمي أنها لم تكن يومًا عقبة أمام الوصول إلى اتفاق، مشيرة إلى أنها قدمت "كل المرونة والإيجابية اللازمة" خلال جولات التفاوض.

حماس لترامب: نتنياهو هو المعطل

وأوضحت حركة حماس أن الإدارة الأمريكية والوسطاء الإقليميين والدوليين يعلمون أن "رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو هو المعطل الوحيد" لكل محاولات التوصل لاتفاق، لافتة إلى أنه "انقلب على اتفاق يناير الماضي، وتجاهل بالكامل مقترح ويتكوف الذي وافقنا عليه".

 

دعوة حركة حماس لواشنطن

ودعت الحركة الإدارة الأمريكية إلى إلزام إسرائيل بوقف جرائم الإبادة والتطهير العرقي والتهجير القسري بحق الشعب الفلسطيني، ورفع غطائها السياسي والعسكري عن "الحرب الوحشية المستمرة في غزة".

