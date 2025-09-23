الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
محافظات

ضبط ومصادرة 67 جهاز صوت وسماعة في حملات للتصدي لظاهرة التلوث السمعي بالدقهلية

حملة على التكاتك
حملة على التكاتك بالدقهلية، فيتو

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، جهود المراكز والمدن والأحياء، في التصدي لظاهرة التلوث السمعي، والتي تم خلالها ضبط ومصادرة 67 من أطقم الصوت والأجهزة المخالفة، وأكد على ضرورة استمرار تلك الجهود بشكل يومي، نهارا وليلا والتصدي لأي مخالفات مهما كان نوعها أو موقعها، ومنع كافة أشكال الإزعاج والتلوث السمعي.

 

ضبط ومصادرة 67 جهاز صوت وسماعة واستمرار جهود التصدي لظاهرة التلوث السمعي 

وكان محافظ الدقهلية قد كلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة اليومية، لحركة سير التكاتك ومنع استخدام أي مكبرات صوت بالشوارع والتسبب في إزعاج المواطنين، كما أكد على المتابعة المستمرة لحالة الإشغالات بالشوارع ورفعها في الحال، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات، وإزالة أي تعديات أو مخالفات أولا بأول، بالتنسيق مع الأجهزة الشرطية.

 

حملة على التكاتك في السنبلاوين 

وتنفيذا لتكليفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، قام  أحمد عبد العظيم رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، بمتابعة أعمال حملة على التكاتك وأجهزة الصوت بشوارع المدينة، بمشاركة نواب رئيس المدينة وإدارة الإشغالات والحملة الميكانيكية والإدارات المعنية، أسفرت عن ضبط ومصادرة، 5 تابلوه خشب، 25 سماعة صوت، 5 جهاز بازوكا صغيرة.

 

 

حملة في الكردي للتصدي بمكبرات الصوت 

وقام وائل عابد رئيس مدينة الكردي، بقيادة حملة على التكاتك، بمشاركة نواب رئيس المدينة، وبإشراف إدارة الإشغالات والإدارات المعنية، وتم خلالها ضبط ومصادرة، 15 جهاز بازوكا صغيرة، جهاز بازوكا كبيرة، 2 تابلوه بكل واحد 4 سماعات ومضخم، 6 سماعة فردي، ميكروفون كبير، وميكروفون صغير.

 

حملة على التكاتك وأجهزة الصوت بشرق المنصورة 

كما قام الدكتور السعيد أحمد رئيس حي شرق المنصورة، بمتابعة أعمال حملة على التكاتك وأجهزة الصوت بشوارع الحي، بإشراف نواب رئيس الحي، ومسئولي إدارة الإشغالات والحملة الميكانيكية، تابلوه كبير كامل بالسماعات، جهاز بازوكا كبير، بازوكا صغير، جي ام صغير لموتوسيكل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات. 

