الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

حسن الخطيب: أنا كوزير مش هعرف المشاكل إلا من خلال الناس (فيديو)

حسن الخطيب، وزير
حسن الخطيب، وزير الاستثمار، فيتو

قال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية: "أنا كوزير مش هعرف المشاكل التى تخص قضية معينة إلا من خلال الناس".


وأكد خلال البرومو الذى عرضته فضائية "dmc"، لبرنامج "مساء dmc"، تقديم الإعلامي أسامة كمال: "أن رفاهية الوقت لم تعد فى صالح الدولة، والحكومة تعمل من أجل المواطن".


وأضاف: "العالم بيتغير، ودورنا جذب الاستثمار المباشر الأجنبي الذى يوطن الصناعات، والصناعة الوطنية، بسرعة"، موضحا: "تشخيصي للتحديات التى تواجه الاقتصاد المصري، كنت شايفها وكاتبها".


البرنامج يذاع غدا الأربعاء فى تمام الساعة التاسعة مساء على فضائية "dmc". 

