حسن الخطيب: أنا كوزير مش هعرف المشاكل إلا من خلال الناس (فيديو)

قال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية: "أنا كوزير مش هعرف المشاكل التى تخص قضية معينة إلا من خلال الناس".



وأكد خلال البرومو الذى عرضته فضائية "dmc"، لبرنامج "مساء dmc"، تقديم الإعلامي أسامة كمال: "أن رفاهية الوقت لم تعد فى صالح الدولة، والحكومة تعمل من أجل المواطن".



وأضاف: "العالم بيتغير، ودورنا جذب الاستثمار المباشر الأجنبي الذى يوطن الصناعات، والصناعة الوطنية، بسرعة"، موضحا: "تشخيصي للتحديات التى تواجه الاقتصاد المصري، كنت شايفها وكاتبها".



البرنامج يذاع غدا الأربعاء فى تمام الساعة التاسعة مساء على فضائية "dmc".

