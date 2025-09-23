الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
معهد تيودور بلهارس ينظم ورشة عمل حول "جراحات المناظير المتقدمة"

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور

نظم معهد تيودور بلهارس للأبحاث، فعاليات ورشة عمل جراحات المناظير المتقدمة للمرة الثامنة على التوالي، ضمن سلسلة "Meet & Ask the Expert"، وذلك تحت رعاية جمعية الجراحين المصرية.

وأكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن مثل هذه الورش المتخصصة تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لتعزيز البحث العلمي التطبيقي والتدريب العملي، وهي نموذج متميز للشراكة بين المعاهد البحثية المتخصصة والجمعيات العلمية المرموقة، مضيفًا أن دعم مثل هذه الفعاليات يأتي انطلاقًا من المسئولية المشتركة في بناء قدرات الأطباء المصريين، وتأهيلهم بأحدث ما توصلت إليه العلوم الطبية عالميًا؛ مما يسهم في رفع كفاءة المنظومة الصحية في مصر.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد عبدالعزيز القائم بأعمال مدير معهد تيودور بلهارس، أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار الخطة الاستراتيجية للمعهد لتحويله إلى مركز إقليمي معتمد للتميز والتدريب، في مجالات جراحة الكبد والجهاز الهضمي والأورام والمناظير الدقيقة، موضحًا أن المعهد يمتلك بنية تحتية متطورة تضم خمس غرف عمليات مجهزة بأحدث الأجهزة، مما يسهم في تقديم نموذج فريد للتدريب العملي التفاعلي، مضيفًا أن المعهد لا يقتصر على الجانب العلاجي فقط، بل يسعى إلى إعداد جيل جديد من الجراحين القادرين على مواكبة التطورات العالمية والتعامل مع الحالات المعقدة.

وجاءت ورشة العمل كأحد الفعاليات التمهيدية للمؤتمر السنوي الثالث والأربعين للجمعية، وهدفت إلى نقل الخبرات المتقدمة في مجال الجراحات الدقيقة إلى الأطباء من مختلف المحافظات والجامعات، وتضمنت الورشة أربع جلسات علمية مكثفة، تم خلالها البث المباشر لعمليات جراحية حية من داخل غرف عمليات المعهد المجهزة بأحدث التقنيات.

وشملت: استكشاف القنوات المرارية بالمنظار (CBD Exploration)، قدمها د. أحمد شكري، وجراحة نيسن لتصحيح الارتجاع بالمنظار (Nissen Fundoplication)، قدمها د. أحمد عبد العزيز، وإصلاح الفتق الإربي بالمنظار (TAPP Inguinal Hernia)، قدمها د. هشام المليجي، واستئصال الغدة الدرقية بالمنظار عبر الفم (TOETVA)، قدمها د. محمد زيدان، وأشرف على تنظيم الفعالية كل من الدكتور أحمد عبدالعزيز القائم بأعمال مدير المعهد، والدكتور محمد سعيد رئيس شعبة البحوث الإكلينيكية الجراحية بالمعهد، والدكتور هشام المليجي رئيس قسم الجراحة العامة بالمعهد.

وشهدت الورشة حضورًا مكثفًا من كبار الجراحين أعضاء الجمعية المصرية، إلى جانب عدد كبير من الأطباء من مختلف المستشفيات والجامعات المصرية، حيث أتاحت الجلسات التفاعلية فرصة فريدة للمناقشة، وطرح الأسئلة المباشرة على الخبراء، والاطلاع على أحدث الأدوات والتقنيات الجراحية المستخدمة عالميًا.

وفي ختام الفعاليات، أجمع المشاركون على أن الورشة حققت أهدافها العلمية والتدريبية على أكمل وجه، معربين عن تطلعهم للمشاركة في فعاليات مستقبلية مماثلة تسهم في تطوير مهاراتهم الجراحية.

