مصر وسلطنة عُمان توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الطيران المدني

وقع الطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني المصري، مذكرة تفاهم مع المهندس نايف بن علي العبري رئيس هيئة الطيران المدني بسلطنة عُمان، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالات الطيران المدني وتوسيع الحقوق التشغيلية لشركات الطيران الوطنية.

ويأتي ذلك على هامش فعاليات الدورة الثانية والأربعين للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) المنعقدة بمدينة مونتريال الكندية.

وتعكس هذه المذكرة عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر وسلطنة عُمان، وحرص الجانبين على تطوير التعاون الثنائي في مجال الطيران المدنى بما يواكب المتغيرات العالمية، ويدعم جهود التكامل الإقليمي والإسهام في بناء صناعة نقل جوي أكثر كفاءة واستدامة.

تعزيز التعاون العربي في مجال الطيران المدني

وفي هذا الإطار، صرّح الطيار عمرو الشرقاوي أن توقيع مذكرة التفاهم مع سلطنة عُمان يمثل خطوة مهمة على طريق تعزيز التعاون العربي في مجال الطيران المدني، مشيرًا إلى أن مصر تسعى دائمًا إلى توسيع شراكاتها الإقليمية والدولية، وتوفير كل سبل الدعم لشركات الطيران الوطنية بما يحقق مصالح المسافرين ويدعم حركة النقل الجوي بين البلدين.

ومن جانبه، أعرب المهندس نايف بن علي العبري عن اعتزازه بتوقيع هذه المذكرة، مؤكدًا أن التعاون مع جمهورية مصر العربية يشكل قيمة مضافة لقطاع الطيران المدني في سلطنة عُمان، وأن هذه الخطوة ستفتح آفاقًا جديدة للتنسيق وتبادل الخبرات، وتعزيز مجالات السلامة الجوية والاستدامة وتنشيطا للحركة الجوية بين السلطنة والمقاصد السياحية المصرية .

واختتم الجانبان اللقاء بالتأكيد على أن مذكرة التفاهم تمثل نموذجًا للتعاون المثمر والبنّاء، بما يرسخ العلاقات الثنائية ويدعم أهداف التنمية المستدامة لصناعة النقل الجوي في المنطقة.

