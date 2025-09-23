وزير التعليم العالي يشهد توقيع تجديد بروتوكول تعاون بين جامعتي المستقبل وكورك الأيرلندية

شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، توقيع تجديد بروتوكول تعاون بين جامعة المستقبل وجامعة كورك الأيرلندية، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

وقع بروتوكول التعاون، الدكتور عبادة سرحان، رئيس جامعة المستقبل، والدكتور جون أوهالان رئيس جامعة كورك الأيرلندية، بحضور الدكتور برندان جريفن عميد كلية الصيدلة بجامعة كورك الأيرلندية، والدكتور مايكل مرفي رئيس جامعة كورك الأيرلندية السابق، والدكتور كمال صبرة أستاذ بجامعة كورك الأيرلندية.

وبموجب بروتوكول التعاون، سيتم استمرار منح درجات علمية مزدوجة لطلاب كلية الصيدلة بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، بالإضافة إلى تكثيف برامج التبادل الطلابي وأعضاء هيئة التدريس، وزيادة التبادل العلمي، فضلًا عن تعزيز التعاون المشترك في المجالات الأكاديمية والعلمية والبحثية بين الجامعتين.

واستعرض الدكتور أيمن عاشور حجم التوسع الكبير الذي شهدته منظومة التعليم العالي المصرية خلال السنوات الأخيرة، من خلال إنشاء جامعات جديدة أو فتح أفرع لجامعات أجنبية، أو منح درجات علمية مزدوجة بالتعاون مع الجامعات الدولية المرموقة، لافتًا إلى تنوع روافد منظومة التعليم العالى المصرية ما بين جامعات حكومية، وخاصة، وأهلية، وتكنولوجية، وأفرع للجامعات الأجنبية، وتنوع المسارات التعليمية التي تلبي احتياجات سوق العمل المتغير على مستوى العالم.

وأكد الدكتور أيمن عاشور أن التدويل في مصر يهدف إلى إتاحة أوسع للتعليم، وتحقيق جودة أعلى، وتوفير عوائد مجتمعية واضحة، مشيرًا إلى حرص مصر على الانفتاح على التعاون العلمي والبحثي مع مختلف دول العالم، فضلا عن تطوير برامج تدويل التعليم في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

وأشار الوزير إلى الرؤية الشاملة للدولة بأن تكون مصر منصة تعليمية جاذبة، ووجهة للراغبين في الحصول على خدمات تعليمية متميزة في المنطقة العربية والقارة الإفريقية والشرق الأوسط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.