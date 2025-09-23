الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
خارج الحدود

رئيسة وزراء إيطاليا: الاعتراف بالدولة الفلسطينية مشروط بإطلاق سراح المحتجزين واستبعاد حماس

جورجيا ميلوني، فيتو
جورجيا ميلوني، فيتو

أكدت رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، أن اعتراف بلادها بـ الدولة الفلسطينية يجب أن يكون مشروطًا بخطوات واضحة، في مقدمتها إطلاق سراح جميع المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية.

استبعاد حماس من الحكم

وشددت خلال كلمتها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، على أن أي عملية سياسية مستقبلية يجب أن تستبعد حركة حماس من المشاركة في الحكم، معتبرة أن ذلك شرط أساسي لتحقيق الاستقرار وضمان مسار سلام حقيقي.

دعم حل الدولتين

وأوضحت أن إيطاليا ما زالت ملتزمة بمبدأ حل الدولتين كخيار وحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لكنها ترى أن نجاح هذا الحل يتطلب "ضمانات أمنية واضحة" لجميع الأطراف.

 

من جانبه هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، موجة الاعترافات الدولية بـ الدولة الفلسطينية، معتبرًا أنها تمثل "جائزة جديدة لحركة حماس" وتزيد من تعقيد فرص التسوية-حسب زعمه.

وأشار ترامب إلى أن حركة حماس ما زالت ترفض الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين لديها، مؤكدًا أن هذا الملف يمثل أحد أبرز العقبات أمام أي اتفاق سياسي أو ترتيبات لوقف إطلاق النار.

