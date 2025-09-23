أردوغان يتهم نتنياهو بارتكاب إبادة جماعية في غزة

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن ما يحدث في قطاع غزة، "إبادة جماعية واضحة ومرتكبها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو"، بحسب ما نقلته عنه وكالة أنباء "الأناضول" التركية، اليوم الثلاثاء.

وقال أردوغان في هذا الخصوص، في مقابلة أجراها مع قناة "فوكس نيوز" Fox News الأمريكية، على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة: "لا يوجد تفسير آخر لها. إنها إبادة جماعية مكتملة الأركان. ومرتكب هذه الإبادة هو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".

وأضاف: "لقد ارتكب نتنياهو مجزرة وحشية راح ضحيتها عشرات الآلاف في هذه الإبادة الجماعية. ونحن في تركيا نعارض هذه الإبادة تماما".

وأشار الرئيس التركي إلى وجود أكثر من 125 ألف جريح في غزة، وأن عددا كبيرا منهم نقل إلى تركيا لتلقي العلاج.

وردا على سؤال بشأن إمكانية إطلاق حركة حماس سراح الأسرى، قال: "من الخطأ إلقاء اللوم على حماس وحدها في هذا الوضع، كيف يمكننا تجاهل أفعال نتنياهو؟"، موضحا أنه عرض صورا عديدة في خطاباته، تظهر ما آلت إليه الأمور في غزة نتيجة الهجمات الإسرائيلية.

