رئيسة وزراء إيطاليا: ندعم جهود ترامب لتحقيق السلام في أوكرانيا

أكدت رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، خلال لقائها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بحضور قادة أوروبا، أن روما تدعم جهود ترامب الرامية إلى التوصل لاتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا.

ضمان استدامة السلام في أوكرانيا

وشددت على ضرورة ضمان عدم تكرار الحرب في المستقبل بعد التوصل لأي اتفاق سلام، معتبرة أن ذلك يمثل أولوية قصوى للأمن الأوروبي.

وأوضحت أن مناقشة الضمانات الأمنية لأوكرانيا ستكون شرطًا لا غنى عنه لتحقيق أي تسوية سياسية، بما يضمن استقرار المنطقة على المدى الطويل.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى جانب قادة أوروبا، أن أمن أوكرانيا يرتبط بشكل مباشر بأمن أوروبا والمملكة المتحدة.

وأوضح أن بلاده والقادة الأوروبيون يعملون على تحقيق تقدم ملموس بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا، في ظل استمرار التهديدات الروسية.

وقت التغيير في أوكرانيا

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني: "حان الوقت لإحداث تغيير حقيقي فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا"، مشددًا على ضرورة الانتقال من الأقوال إلى الأفعال لتحقيق السلام والاستقرار.

