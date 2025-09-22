محمود عباس: نريد دولة فلسطينية منزوعة السلاح والإفراج عن الأسرى لدى حماس

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، خلال كلمته في مؤتمر حل الدولتين، إن الحرب على الشعب الفلسطيني يجب أن تتوقف فورًا، مُشددًا أن جرائم الحصار والتجويع ليست وسيلة لتحقيق الأمن، وإن ما يتعرض له المدنيون من معاناة لا يمكن قبوله أو تبريره.

السلطة الفلسطينية تطالب بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

وأضاف محمود عباس، أن السلطة الفلسطينية تطالب بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة فورًا، وبانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع، إضافةً إلى الإفراج عن الأسرى والمحتجزين لدى حركة حماس، معتبرًا أن هذه الخطوات أساسية لوقف المأساة الإنسانية واستعادة أي أفق سياسي.

أشاد الرئيس عباس بـالوساطة المصرية والقطرية والأمريكية في السعي للتوصل إلى اتفاقات تبادل ووقف إطلاق النار، وثمّن مواقف مصر والأردن الرافضة لتهجير الفلسطينيين، واعتبر أن التنسيق الإقليمي والدولي يمثل ركيزة مهمة لحماية المدنيين وإيجاد حلول عملية.

عباس يرفض دور حماس في إدارة غزة ويطالب بتسليم السلاح

أكد عباس أنه لن يكون لحركة حماس دور حكومي في قطاع غزة، داعيًا حماس وغيرها من الفصائل إلى رفع يدها عن غزة وتسليم سلاحها، مشددًا على رغبة القيادة الفلسطينية في أن تكون الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح حفاظًا على الأمن الإقليمي واستجابة لمتطلبات الاتفاقات الدولية.

اقتراح لجنة إدارية مؤقتة لإدارة غزة

وقال الرئيس إن من الممكن تشكيل لجنة إدارية مؤقتة مرتبطة بالدولة الفلسطينية تكون مهمتها تولى إدارة قطاع غزة خلال مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار، مع ضمانات دولية وإقليمية لإدارة ملف الإغاثة والإعمار واستعادة الخدمات الأساسية.

خاتمة ورسالة للعالم

ختم عباس كلمته بدعوة المجتمع الدولي للضغط من أجل تنفيذ هذه المطالب الإنسانية والسياسية فورًا، مؤكّدًا أن السلام الحقيقي لا يتحقق عبر القوة بل عبر حقوق وإنصاف الشعب الفلسطيني وقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة.

