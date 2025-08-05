إسقاط دعوى قضائية ضد رئيسة وزراء إيطاليا بسبب تورطها في إطلاق سراح مطلوب عربي

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم، أن هيئة قضائية أسقطت دعوى ضدها، وذلك بعد أن وُضعت رهن التحقيق على خلفية الإفراج عن الشرطي الليبي أسامة المصري نجيم، المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية.

تورط ميلوني في إطلاق سراح أسامة المصري نجيم

وأُطلق سراح أسامة المصري نجيم في شهر يناير الماضي، وعاد إلى وطنه على متن طائرة تابعة للحكومة الإيطالية بعد أيام قليلة من احتجازه في مدينة تورينو بشمال إيطاليا، بموجب مذكرة اعتقال صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية منها القتل والتعذيب والاغتصاب.

رفض الدعوى ضد ميلوني بسبب إطلاق سراح شرطى ليبي

وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية في منشور على منصة "إكس"، "قرر القضاة رفض الدعوى المرفوعة ضدي فقط". وكانت ميلوني تخضع للتحقيق بتهمة المساعدة والتحريض على ارتكاب جريمة وإساءة استخدام الأموال العامة، بحسب وكالة "رويترز".

وأضافت ميلوني أنها تلقت وثيقة تشير إلى أن القضاة سيواصلون نظر الدعوى ضد وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي ووزير العدل كارلو نورديو ووكيل مجلس الوزراء ألفريدو مانتوفانو، وجميعهم رهن التحقيق.

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