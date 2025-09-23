الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
خارج الحدود

ترامب: أنهيت 7 حروب خلال أشهر، وأستحق جائزة نوبل للسلام تكريمًا لإنجازاتي

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه تمكن من إنهاء سبع حروب في الأشهر الأخيرة، بعضها استمر نحو ثلاثين عامًا، منتقدًا غياب الدعم الأممي لجهوده.

 

"الأمم المتحدة لم تقف معنا"

واتهم ترامب، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة المنظمة الدولية بعدم مساندة الولايات المتحدة في مساعيها لوقف النزاعات، معتبرًا أن الأمم المتحدة تكتفي بـ"الخطابات الفارغة التي لا تنهي الحروب".

 

ترامب:"أمريكا كانت أضحوكة العالم"

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة "كانت أضحوكة العالم خلال السنوات الماضية"، قبل أن تعيد إدارته – على حد قوله – "الاحترام لقوة البلاد وهيبتها".

 

"أستحق نوبل لكن الأولوية لإنقاذ الأرواح"

وفي سياق آخر، قال ترامب إنه "يستحق جائزة نوبل للسلام تكريمًا لإنجازاته"، لكنه شدد على أن أولويته الحالية هي "إنقاذ الأرواح لا جمع الجوائز".

 

انتقادات لمقر الأمم المتحدة

وكشف ترامب أنه عرض تطوير مبنى الأمم المتحدة لكن القائمين عليه رفضوا ذلك، مؤكدًا أن ما يهمه ليس المباني أو الجوائز، بل وقف الحروب وتحقيق السلام.

