ترامب يزعم: الاعتراف بالدولة الفلسطينية "جائزة جديدة لحماس"

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، موجة الاعترافات الدولية بـ الدولة الفلسطينية، معتبرًا أنها تمثل "جائزة جديدة لحركة حماس" وتزيد من تعقيد فرص التسوية-حسب زعمه.

حماس ترفض الإفراج عن المحتجزين

وأشار ترامب إلى أن حركة حماس ما زالت ترفض الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين لديها، مؤكدًا أن هذا الملف يمثل أحد أبرز العقبات أمام أي اتفاق سياسي أو ترتيبات لوقف إطلاق النار.

مساعٍ لوقف الحرب في غزة

وأكد ترامب أنه يسعى لتحقيق وقف لإطلاق النار في غزة، مشددًا على أن استمرار الحرب لا يخدم أي طرف، وأن الحل يكمن في الدخول بمفاوضات مباشرة تؤدي إلى تهدئة شاملة.

دعوة للتفاوض وإعادة المحتجزين

وختم ترامب كلمته بالتأكيد على أن إنهاء الحرب في غزة يتطلب مفاوضات جادة، تتضمن الإفراج عن المحتجزين والتوصل إلى اتفاق سلام يضمن الأمن والاستقرار للطرفين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.