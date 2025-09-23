الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
خارج الحدود

ترامب يزعم: الاعتراف بالدولة الفلسطينية "جائزة جديدة لحماس"

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، موجة الاعترافات الدولية بـ الدولة الفلسطينية، معتبرًا أنها تمثل "جائزة جديدة لحركة حماس" وتزيد من تعقيد فرص التسوية-حسب زعمه.

 

حماس ترفض الإفراج عن المحتجزين

وأشار ترامب إلى أن حركة حماس ما زالت ترفض الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين لديها، مؤكدًا أن هذا الملف يمثل أحد أبرز العقبات أمام أي اتفاق سياسي أو ترتيبات لوقف إطلاق النار.

 

مساعٍ لوقف الحرب في غزة

وأكد ترامب أنه يسعى لتحقيق وقف لإطلاق النار في غزة، مشددًا على أن استمرار الحرب لا يخدم أي طرف، وأن الحل يكمن في الدخول بمفاوضات مباشرة تؤدي إلى تهدئة شاملة.

 

دعوة للتفاوض وإعادة المحتجزين

وختم ترامب كلمته بالتأكيد على أن إنهاء الحرب في غزة يتطلب مفاوضات جادة، تتضمن الإفراج عن المحتجزين والتوصل إلى اتفاق سلام يضمن الأمن والاستقرار للطرفين.

