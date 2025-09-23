أردوغان: العالم يشهد أحداثًا خطيرة تلقي بظلال قاتمة على ميثاق الأمم المتحدة

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، جميع الدول التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية إلى الإسراع في ذلك، معتبرًا أن هذه الخطوة ضرورة لتحقيق العدالة والسلام في الشرق الأوسط.

غياب الرئيس الفلسطيني

وأعرب أردوغان عن أسفه لغياب الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن اجتماعات الجمعية العامة، مشيرًا إلى أن القضية الفلسطينية تمر بظروف استثنائية تستدعي حضور جميع قياداتها على الساحة الدولية.

"العالم يمر بأحداث خطيرة"

وأكد الرئيس التركي أن العالم يشهد أحداثًا خطيرة تلقي بظلال قاتمة على ميثاق الأمم المتحدة، موضحًا أن الصمت الدولي حيال هذه التطورات يقوّض مبادئ العدالة والشرعية الدولية.

اتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية

واتهم أردوغان إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة، مؤكدًا أن ما يجري هناك يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحقوق الإنسان.

"إسرائيل تستخدم الجوع كسلاح"

وشدد على أن إسرائيل تمارس سياسة ممنهجة باستخدام الجوع كسلاح حرب ضد الفلسطينيين في غزة، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف هذه الممارسات وإنهاء المأساة الإنسانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.