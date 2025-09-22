الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أردوغان: إسرائيل تسعى لقتل حل الدولتين وتعزيز عدم الاستقرار في المنطقة

الرئيس التركي أردوغان،
الرئيس التركي أردوغان، فيتو

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن المعاناة الإنسانية في قطاع غزة تتفاقم يومًا بعد يوم مع استمرار الهجمات الإسرائيلية، محذرًا من أن الوضع الإنساني بلغ مستويات كارثية.

 

أردوغان يتهم نتنياهو يعرقل إقامة الدولة الفلسطينية

وأضاف أردوغان، أن حكومة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تهدف إلى جعل إقامة دولة فلسطينية أمرًا مستحيلًا، معتبرًا أن سياساتها تسعى إلى فرض واقع جديد يقوض أي أمل في تحقيق تسوية سياسية عادلة.

الصوت الفلسطيني قضية عالمية

وأشار الرئيس التركي، إلى أن القضية الفلسطينية لم تعد محلية أو إقليمية فقط، بل أصبحت قضية عالمية، مع تزايد التضامن الدولي والدعوات لوقف الحرب وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.

واتهم أردوغان، حكومة نتنياهو بأنها ترتكب إبادة جماعية ضد جيرانها الفلسطينيين، مؤكدًا أن الوقوف في وجه ما وصفه بـ"القمع الإسرائيلي" هو مسؤولية أخلاقية وإنسانية تقع على عاتق المجتمع الدولي.

تهديد لحل الدولتين واستقرار المنطقة

وأوضح الرئيس التركي، أن إسرائيل تسعى لقتل حل الدولتين وتعزيز عدم الاستقرار في المنطقة، مشددًا على أن استمرار هذه السياسات سيؤدي إلى مزيد من الصراعات.

دعوة لوقف إطلاق النار وانسحاب القوات

وختم أردوغان بالتأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار الفوري وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، محذرًا من أن حكومة نتنياهو تسعى إلى إجبار الفلسطينيين على الهجرة وتهجيرهم قسرًا من أرضهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أردوغان الرئيس التركي قطاع غزة إقامة دولة فلسطينية نتنياهو القضية الفلسطينية إسرائيل

مواد متعلقة

محمود عباس: نريد دولة فلسطينية منزوعة السلاح والإفراج عن الأسرى لدى حماس

السيسي: الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وتجسيدها على أرض الواقع ليس حلمًا

ماكرون: وعد دولة فلسطين لا يزال غير مكتمل منذ عشرات السنين

الأكثر قراءة

بث مباشر، حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية 2025

كأس خادم الحرمين، أبها والشباب يتعادلان 1-1 ويتجهان للوقت الإضافي

كأس خادم الحرمين، تعادل أبها مع الشباب 1-1 بالشوط الأول

المرشح الأول، عثمان ديمبلي يصل حفل الكرة الذهبية 2025

رونالدينيو يصل إلى حفل الكرة الذهبية 2025 (فيديو)

بكاء عثمان ديمبلي بعد تتويجه بجائزة الكرة الذهبية (فيديو وصور)

رسميا، عثمان ديمبلي يحصل على الكرة الذهبية 2025

نيابة عن السيسي، نص كلمة مدبولي في المؤتمر الدولي حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وحل الدولتين

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز بالأسواق اليوم، وطن رفيع الحبة يسجل 20,300 جنيه

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم اليوم الإثنين 22-9-2025

تباين أسعار الكتاكيت واستقرار البط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

بعد الارتفاعات الجنونية، آخر تطورات أسعار الذهب بالصاغة اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

بعد اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. رسائل مجلس النواب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 23 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم القصر في المنام وعلاقته بتغير الحياة إلى الأفضل

أمين مجمع البحوث الإسلامية: الاحتفال بالمولد النبوي يجب أن يتجاوز المظاهر الشكلية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads