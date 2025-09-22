أردوغان: إسرائيل تسعى لقتل حل الدولتين وتعزيز عدم الاستقرار في المنطقة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن المعاناة الإنسانية في قطاع غزة تتفاقم يومًا بعد يوم مع استمرار الهجمات الإسرائيلية، محذرًا من أن الوضع الإنساني بلغ مستويات كارثية.

أردوغان يتهم نتنياهو يعرقل إقامة الدولة الفلسطينية

وأضاف أردوغان، أن حكومة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تهدف إلى جعل إقامة دولة فلسطينية أمرًا مستحيلًا، معتبرًا أن سياساتها تسعى إلى فرض واقع جديد يقوض أي أمل في تحقيق تسوية سياسية عادلة.

الصوت الفلسطيني قضية عالمية

وأشار الرئيس التركي، إلى أن القضية الفلسطينية لم تعد محلية أو إقليمية فقط، بل أصبحت قضية عالمية، مع تزايد التضامن الدولي والدعوات لوقف الحرب وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.

واتهم أردوغان، حكومة نتنياهو بأنها ترتكب إبادة جماعية ضد جيرانها الفلسطينيين، مؤكدًا أن الوقوف في وجه ما وصفه بـ"القمع الإسرائيلي" هو مسؤولية أخلاقية وإنسانية تقع على عاتق المجتمع الدولي.

تهديد لحل الدولتين واستقرار المنطقة

وأوضح الرئيس التركي، أن إسرائيل تسعى لقتل حل الدولتين وتعزيز عدم الاستقرار في المنطقة، مشددًا على أن استمرار هذه السياسات سيؤدي إلى مزيد من الصراعات.

دعوة لوقف إطلاق النار وانسحاب القوات

وختم أردوغان بالتأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار الفوري وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، محذرًا من أن حكومة نتنياهو تسعى إلى إجبار الفلسطينيين على الهجرة وتهجيرهم قسرًا من أرضهم.

