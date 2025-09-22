عباس يؤكد التزامه بـإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال عام من انتهاء الحرب في غزة

طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، بضرورة وقف الاستيطان والضم وعنف المستوطنين والاعتداء على المقدسات، مؤكدًا أن هذه الممارسات تقوض فرص تحقيق السلام وتدفع المنطقة نحو مزيد من التوتر والدمار.

إدانة الاعتداءات على الدول العربية

وقال عباس خلال كلمته في مؤتمر حل الدولتين بالأمم المتحدة إن القيادة الفلسطينية تدين الاعتداء الغاشم على سيادة دولة قطر الشقيقة وعدد من الدول العربية الأخرى، معتبرًا أن هذه الانتهاكات تمثل تهديدًا للاستقرار الإقليمي والأمن الجماعي العربي.

القدس والسياسات الإسرائيلية

وشدد الرئيس الفلسطيني، على رفض سياسات الاحتلال التي تعزل مدينة القدس، إلى جانب التصريحات الإسرائيلية حول "إسرائيل الكبرى"، معتبرًا أنها تتناقض مع القانون الدولي وتعرقل أي إمكانية لتحقيق تسوية سياسية عادلة.

التزام بالانتخابات وبناء الدولة الديمقراطية

وأعلن عباس التزامه بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال عام من انتهاء الحرب في غزة، موضحًا أن الهدف هو تأسيس دولة فلسطينية ديمقراطية عصرية قائمة على سيادة القانون، والتعددية، والعدالة، والانتقال السلمي للسلطة.

دعوة إلى المفاوضات

وجدد الرئيس الفلسطيني دعوته إلى إسرائيل للجلوس على طاولة المفاوضات، لوقف ما وصفه بـ"شلال الدم"، معتبرًا أن السلام العادل والشامل هو السبيل الوحيد لمستقبل آمن للشعبين.

رسالة إلى الشعب الإسرائيلي

وخاطب عباس الشعب الإسرائيلي قائلًا: "مستقبلنا ومستقبلكم يكمن في السلام"، داعيًا إلى تجاوز منطق القوة والهيمنة والانخراط في مسار سياسي يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ويؤسس لعلاقات طبيعية قائمة على الاحترام المتبادل.

