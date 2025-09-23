الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
إغلاق ميكروفون أردوغان في الأمم المتحدة يثير الجدل، وتركيا تشرح الأسباب

 كشفت دولة تركيا، سبب إغلاق الميكروفون أثناء كلمة رئيسها رجب طيب أردوغان، في مؤتمر "تسوية قضية فلسطين وتحقيق حل الدولتين" في نيويورك.

وأوضحت تركيا، أن الخطاب لم يقاطع كما أُشيع، بل أغلق الميكروفون بسبب نفاد الوقت المخصص لكلمات الرؤساء، حسب وكالة الأناضول التركية.

وقالت مديرية الاتصالات في تركيا: "يتم تخصيص 5 دقائق لخطابات رؤساء الدول والحكومات، في حين يتم منح المتحدثين الآخرين 3 دقائق"، مضيفة: "ليس صحيحا أن الرئيس لم يُسمح له بالتحدث أو أن كلماته قوطعت أثناء الخطاب".

 

وأشارت المديرية، إلى أن "الخطاب قوطع أحيانا عبر التصفيق"، وأكدت أنه "تم إيقاف تشغيل الميكروفون تلقائيًا في نهاية الدقيقة الخامسة، وفقًا للإجراءات الفنية"، لافتة إلى أن الأمر نفسه حدث مع رئيس إندونيسيا.

