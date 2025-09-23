الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
ضبط ربة منزل تقوم بابتزاز المواطنين والشخصيات العامة بالقليوبية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية فى إلقاء القبض على "ربة منزل" بطوخ تقوم بابتزاز المواطنين والشخصيات العامة عن طريق السوشيال ميديا بقصد الاستيلاء على أموالهم والتحصل منهم على مبالغ مالية كبيرة تبين من خلال الفحص ان المتهمة سبق اتهامها فى قضايا ابتزاز إلكتروني وسب وقذف والتشهير بالغير عبر  السوشيال ميديا كما تبين أنها لها معلومات جنائية وتحرر محضر ضبط للمتهمة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية امن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة طوخ يفيد ورود معلومات بقيام ربة منزل لديها معلومات جنائية باستهداف المواطنين والشخصيات العامة بطوخ لابتزازهم على السوشيال ميديا وذلك بالتشير بهم بغرض الاستيلاء منهم عل اموال مقابل عدم النشر عنهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى.
تم تشكيل فريق بحث توصل إلى أن المتهمة  تقوم بسب وقذف وابتزاز المواطنين والشخصيات العامة علي السوشيال ميديا والتشهير بهم.وكشفت التحريات ان المتهمة تستخدم صفحتها الشخصية في عمل بث مباشر للتشهير والسب والقذف وبث الشائعات بهدف الإبتزاز والاستيلاء على اموال المواطنين.
وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة القي القبض على المتهمة وتبين أن لها معلومات جنائية آخرهم القضية  رقم 1210 المحكمة الاقتصادية والمحكوم عليها بالسجن سنة مع الشغل والنفاذ وغرامة 20 ألف جنيه.
وعلى الفور قامت أجهزة الأمن بترحيل المتهمه للسجن العمومي لقضاء عقوبة الحبس.

