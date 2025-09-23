الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تعليم القليوبية: استبعاد مدير المدرسة في شبين القناطر علي خلفية اتهامات بالتحرش

تحرش بطفلة بالقليوبية،
تحرش بطفلة بالقليوبية، فيتو

أعلن مصطفى عبده، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، أنه بشأن ما أثير حول اتهام مدير مدرسة خاصة بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالتحرش بإحدى الطالبات، فقد تم تشكيل لجنة من التعليم الخاص تضم لجانًا قانونية ومالية، تحت إشراف إدارة شبين القناطر التعليمية.

مقاطع خادشة للحياء لطالبات على هاتفه، اعترافات مدير المدرسة المتهم بالتحرش أمام نيابة القليوبية

محافظ القليوبية يتفقد مدرسة إيجيبت جولد في العبور

تعليم القليوبية،تشكيل لجنة من التعليم الخاص واستبعاد مدير المدرسة علي خلفية موضوع التحرش 

وأوضح وكيل الوزارة  تعليم القليوبية أنه تقرر استبعاد مدير المدرسة من موقعه، وتعيين مدير آخر لمباشرة الأعمال لحين الانتهاء من التحقيقات الجارية في الواقعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقانون.
 

وأكد أن المديرية تتابع سير التحقيقات عن كثب، ولن تتهاون في اتخاذ أي قرار يحفظ حقوق الطلاب وأولياء الأمور ويضمن انتظام العملية التعليمية.


وكشفت التحريات أن مدير المدرسة "م.ف.ف" (58 عامًا – مقيم بكفر شبين)، استدرج الطالبة إلى غرفة المصلية داخل المدرسة، وعرض عليها هاتفًا محمولًا وخاتمًا ذهبيًا مقابل ملامسة أجزاء من جسدها، إلا أن الطالبة رفضت مساومته واعتدت عليه بالضرب، قبل أن تهرب وتبلغ شقيقها الذي سارع بالاتصال بالنجدة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محافظ القليوبية محافظة القليوبية مركز شرطة شبين القناطر

مواد متعلقة

جوتيريش: عبرنا عن دعمنا لحل الدولتين وقيام دولة فلسطينية بوضوح 

محافظ القليوبية يتفقد مدرسة إيجيبت جولد في العبور

الأمن يكشف تفاصيل فيديو لشخص يلوح بسلاح أبيض في القليوبية

الأكثر قراءة

محمد حمدي زكي يتعادل لحرس الحدود أمام الأهلي (فيديو)

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

تصويبة صاروخية، جراديشار يتقدم لـ الأهلي بهدف مبكر في شباك حرس الحدود

الصحة: فتح تحقيق عاجل في تعطل جهاز C-Arm بمستشفى كفر الشيخ العام

مصريون ينتفضون بعد إهانة ماكرون في نيويورك: استعراض سلطة فاشل

30 دقيقة تمنع 45 معلما من دخول مدرسة بأبو حمص وتحيلهم للتحقيق

الصحة العالمية ترد على تصريحات ترامب بوجود علاقة بين الباراسيتامول والإصابة بالتوحد

5 أسباب وراء خسارة محمد صلاح جائزة الكرة الذهبية

خدمات

المزيد

السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة بعدد من القطارات على خط الصعيد، تعرف عليها

استقرار أسعار الأرز بالأسواق اليوم، وطن رفيع الحبة يسجل 20,300 جنيه

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم اليوم الإثنين 22-9-2025

تباين أسعار الكتاكيت واستقرار البط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

وفاة مفتي المملكة العربية السعودية عبد العزيز آل الشيخ.. أكثر من خطبوا يوم عرفة عبر التاريخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم، لماذا أمر الله موسى وهارون أن يتلطفا مع فرعون رغم أنه كافر؟

تفسير رؤية دق الطبل في المنام وعلاقتها بمتاعب وهموم تواجه الرائي قريبا

مفتي الجمهورية في اليوم العالمي للغة الإشارة: الكرامة الإنسانية حق أصيل لكل إنسان

المزيد
الجريدة الرسمية
ads