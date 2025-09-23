مقاطع خادشة للحياء لطالبات على هاتفه، اعترافات مدير المدرسة المتهم بالتحرش أمام نيابة القليوبية

كشفت التحقيقات في واقعة التحرش بطالبة في الصف الأول الثانوي بشبين القناطر بالقليوبية تبلغ من العمر 15 عامًا، أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، إذ اعترف المتهم خلال استجوابه بأنه كان يستهدف الفتيات اللاتي يواجهن مشكلات أسرية أو يفتقدن الرقابة العائلية حتى يضمن عدم كشف أمره بسهولة، مضيفًا أنها ليست الواقعة الأولى.

استمرار التحقيقات مع المدير المتهم بالتحرش بطالبات بالقليوبية

وتواصل النيابة العامة القليوبية تحقيقاتها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بينما يطالب أهالي المنطقة بإنزال أقصى العقوبات على المتهم، وتشديد الرقابة على المدارس لضمان بيئة تعليمية آمنة تحمي الطلاب من أي اعتداءات.

وكانت الجهات الأمنية قد ألقت القبض على المتهم "م. ف. ف."، البالغ من العمر 58 عامًا، بعد تلقي بلاغ من أسرة الطالبة، يفيد بقيامه باستدراجها إلى "غرفة المصلية" داخل المدرسة، وعرض هاتف محمول وخاتم ذهب عليها مقابل السماح له بملامسة جسدها، إلا أن الطالبة رفضت، واعتدت عليه وفرّت هاربة.

وكشفت التحقيقات عن العثور على صور ومقاطع خادشة للحياء لعدد من الطالبات على هاتف المتهم وخزينة مكتبه؛ ما يفتح الباب أمام اتهامات إضافية، قد تشمل التحرش المتكرر، واستغلال النفوذ، والاعتداء على القُصّر.

