الأمن يكشف ملابسات فيديو تعاطي مواد مخدرة بالجيزة، وضبط المتهمين

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات فيديو تعاطي مواد مخدرة بالجيزة وضبط المتهمين.

كانت الأجهزة الأمنية، قد رصدت عددا من الأشخاص ظهروا في مقطع فيديو أثناء تعاطيهم مواد مخدرة بأحد الشوارع بمحافظة الجيزة.

وبالفحص، تم تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين في الفيديو وعددهم أربعة عاطلين – لهم معلومات جنائية، وعُثر بحوزتهم على كمية من مخدر الآيس.وبمواجهتهم، اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد التعاطي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

