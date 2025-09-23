الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الأمن يكشف ملابسات فيديو تعاطي مواد مخدرة بالجيزة، وضبط المتهمين

المتهمين
المتهمين

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات فيديو تعاطي مواد مخدرة بالجيزة وضبط المتهمين.

كانت الأجهزة الأمنية، قد رصدت عددا من الأشخاص ظهروا في مقطع فيديو أثناء تعاطيهم مواد مخدرة بأحد الشوارع بمحافظة الجيزة.

وبالفحص، تم تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين في الفيديو وعددهم أربعة عاطلين – لهم معلومات جنائية، وعُثر بحوزتهم على كمية من مخدر الآيس.وبمواجهتهم، اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد التعاطي.

ضبط عنصرين بتهمة غسل 30 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات في أسوان

الأمن يكشف ملابسات ضبط شخص لارتكابه أفعالًا خادشة للحياء في الشرقية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تعاطي المخدرات بالجيزة مخدر الآيس كشف ملابسات وزارة الداخلية ضبط 4 عاطلين فيديو متداول

