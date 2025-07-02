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جامعة أسيوط تعلن فتح باب الترشح لمنصب عميد التجارة

شروط الترشح لمنصب
شروط الترشح لمنصب عميد كلية التجارة، فيتو

أعلنت اللجنة المختصة بترشيح عمداء كليات ومعاهد جامعة أسيوط، برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، اليوم الأربعاء، الموافق 2 يوليو، عن فتح باب الترشح لشغل منصب عميد كلية التجارة، إلى جانب الإعلان عن الجدول الزمني الكامل لإجراءات الترشح.

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط أن تقديم أوراق الترشح سيبدأ يوم الخميس الموافق 24 يوليو، في تمام الساعة العاشرة صباحًا، ويستمر حتى يوم الخميس 31 يوليو، حيث يُغلق باب التقديم في تمام الساعة الثانية بعد الظهر.

فتح باب التظلمات والطعون 

ومن المقرر إعلان القائمة المبدئية للمتقدمين للترشح يوم السبت الموافق 2 أغسطس، على أن يتم فتح باب التظلمات والطعون يوم الإثنين 4 أغسطس في تمام الساعة العاشرة صباحًا، ويُغلق يوم الخميس 7 أغسطس في تمام الساعة الثانية بعد الظهر.

وتُعلن القائمة النهائية للمرشحين لمنصب عميد كلية التجارة بجامعة أسيوط بعد فحص الطلبات والبت في الطعون من قبل اللجنة المختصة، وذلك يوم الخميس الموافق 14 أغسطس.

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وأكد رئيس جامعة أسيوط أنه يُشترط تقديم الطلبات يدويًا إلى أمانة اللجنة المختصة للترشح، بمقر المكتب الفني للدكتور رئيس الجامعة، جناح (ج)، الدور الرابع بالمبنى الإداري، على أن تُعقد المقابلات مع المرشحين وفقًا للجدول الزمني المعلن.

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