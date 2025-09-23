الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
أحدث أسعار الذهب المحلية والعالمية بالأسواق المحلية

أسعار الذهب، فيتو

ارتفعت أسعار الذهب في مصر بنحو 80 جنيهًا، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند 4970 جنيهًا واختتمها عند 5050 جنيهًا.

وافتتح أسعار الذهب اليوم عند 5050 جنيها للجرام 21 ثم ارتفعت إلى أن وصل سعر جرام الذهب الآن نحو 5100 جنيه. 

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5830 جنيهًا.  

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 4370 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 40800 جنيه.

سعر الأونصة عالميا

كشف هانى ميلاد رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن أسعار الذهب في مصر شهدت خلال الفترة الماضية زيادات ملحوظة نتيجة تأثيرات العوامل العالمية والمحلية التي أدت إلى تغيرات كبيرة في سعر المعدن الأصفر. 

 سعر الذهب في مصر يرتبط بشكل وثيق بـ سعر الأونصة عالميا

وأوضح ميلاد أن  سعر الذهب في مصر يرتبط بشكل وثيق بـ سعر الأونصة عالميا، التي تتأثر بعوامل متنوعة مثل السياسات النقدية الأمريكية، والتقلبات في الأسواق المالية، وكذلك الأزمات الاقتصادية العالمية.

 وأضاف قائلا: “الارتفاع الأخير في أسعار الذهب مرتبط أساسا بزيادة الطلب العالمي على المعدن الأصفر كملاذ آمن بسبب التوترات الاقتصادية والجيوسياسية حول العالم”.

توقعات أسعار الذهب في مصر

وتوقع رئيس شعبة الذهب أن أسعار الذهب في مصر قد تستمر في الارتفاع خلال الفترة المقبلة، لكن هذا يعتمد بشكل كبير على سعر الأونصة العالمية، والذي يشهد تقلبات متواصلة نتيجة السياسات النقدية للبنك الفيدرالي الأمريكي، حيث يواجه الدولار الأمريكي حالة من التذبذب أمام العملات الأخرى، مما يؤثر على أسعار الذهب.

وأضاف ميلاد: “في حال استمرت الضغوط الاقتصادية العالمية وتباطؤ النمو الاقتصادي، فإن الطلب على الذهب كملاذ آمن سيظل مرتفعا، مما سيدفع الأسعار للارتفاع، ولكن في نفس الوقت، إذا قررت البنوك المركزية الكبرى رفع أسعار الفائدة بشكل أكثر حدة، قد نشهد بعض الانخفاضات في الأسعار”.

